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Лимит переводов через СБП без комиссии вырастет с мая до 30 млн рублей в месяц

Ведомости

Лимит переводов через Систему быстрых платежей (СБП) между своими счетами без комиссии вырастет с 1 мая до 30 млн руб. в месяц, сообщается в Telegram-канале Госдумы.

«Закон нацелен на защиту прав вкладчиков. Важно, чтобы у людей была возможность переводить свои собственные средства между разными кредитными организациями без финансовых потерь», – прокомментировал скорое вступление в силу закона председатель ГД Вячеслав Володин.

Соответствующий закон был подписан в августе 2023 г. президентом России Владимиром Путиным.

Законопроект внесли в парламент глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в июле 2022 г. Изначально предполагалось установить лимит бесплатных банковских переводов в пределах 1,4 млн руб. в месяц, но ко второму чтению сумма была увеличена – до 30 млн руб. в месяц. Госдумой законопроект был принят 26 июля, одобрен Советом Федерации – 28 июля.

Центробанк в июле объяснял, что норма о переводах без комиссии до 30 млн руб. будет распространяться на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет, а также на переводы по номеру через Систему быстрых платежей (СБП).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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