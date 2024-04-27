Лимит переводов через СБП без комиссии вырастет с мая до 30 млн рублей в месяц
Лимит переводов через Систему быстрых платежей (СБП) между своими счетами без комиссии вырастет с 1 мая до 30 млн руб. в месяц, сообщается в Telegram-канале Госдумы.
«Закон нацелен на защиту прав вкладчиков. Важно, чтобы у людей была возможность переводить свои собственные средства между разными кредитными организациями без финансовых потерь», – прокомментировал скорое вступление в силу закона председатель ГД Вячеслав Володин.
Законопроект внесли в парламент глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в июле 2022 г. Изначально предполагалось установить лимит бесплатных банковских переводов в пределах 1,4 млн руб. в месяц, но ко второму чтению сумма была увеличена – до 30 млн руб. в месяц. Госдумой законопроект был принят 26 июля, одобрен Советом Федерации – 28 июля.
Центробанк в июле объяснял, что норма о переводах без комиссии до 30 млн руб. будет распространяться на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет, а также на переводы по номеру через Систему быстрых платежей (СБП).