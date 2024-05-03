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Банк развития Белоруссии не может выполнить обязательства по бондам на $500 млн

Ведомости

«Банк развития Республики Беларусь» (БРРБ) не может направить $500 млн на выплату купонов и погашение еврооблигаций из-за введенных санкций, говорится на сайте кредитной организации.

«В силу недоступности определенной условиями эмиссии западной расчетно-клиринговой инфраструктуры, что обусловлено недружественными действиями ряда иностранных государств в отношении Республики Беларусь и Банка развития <...> у Банка развития отсутствует техническая возможность направления сумм основного долга и накопленного процентного дохода с датами уплаты 02.05.2023, 02.11.2023, 02.05.2024 в пользу платежного агента», – указано в сообщении.

В целях соблюдения принятых обязательств перед инвесторами Банк развития резервировал на соответствующих счетах суммы основного долга и накопленного процентного дохода. Банк также сообщил, что готов выплатить доходы сразу после отмены санкционных ограничений.

Проблемы с получением выплат у держателей белорусских бумаг начались весной 2022 г.: Минск ссылался на санкции и ограничения со стороны клиринговых систем, препятствующие проведению платежей в валюте бондов – долларах. Летом 2022 г. Белоруссия ввела временный порядок и решила платить в местных рублях на счета в государственном Беларусбанке.

В сентябре 2023 г. Минск уточнил механизм расчетов: получить деньги возможно только через иностранный по отношению к Белоруссии депозитарий. Но исполнять обязательства в местной валюте планировалось только тем, кто приобрел бумаги до 6 сентября 2022 г., не является резидентом недружественных Белоруссии государств (России в этом списке нет), а также обеспечит перевод евробондов при их погашении на счет минфина в депозитарии-нерезиденте.

23 января группа российских кредиторов (восемь физлиц и пять компаний) направила официальное уведомление министру финансов Белоруссии Юрию Селиверстову о дефолте по пяти европейским облигациям. В случае отказа погасить долги инвесторы намерены обратиться с иском в Лондонский международный третейский суд (LCIA). Дефолт был зафиксирован по евробондам Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031.

12 апреля «Ведомости» писали, что власти Белоруссии готовят постановление, в соответствии с которым рассчитаются по евробондам со всеми российскими инвесторами, а не только с теми, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 г., как планировалось ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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