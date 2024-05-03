Банк развития Белоруссии не может выполнить обязательства по бондам на $500 млн
«Банк развития Республики Беларусь» (БРРБ) не может направить $500 млн на выплату купонов и погашение еврооблигаций из-за введенных санкций, говорится на сайте кредитной организации.
«В силу недоступности определенной условиями эмиссии западной расчетно-клиринговой инфраструктуры, что обусловлено недружественными действиями ряда иностранных государств в отношении Республики Беларусь и Банка развития <...> у Банка развития отсутствует техническая возможность направления сумм основного долга и накопленного процентного дохода с датами уплаты 02.05.2023, 02.11.2023, 02.05.2024 в пользу платежного агента», – указано в сообщении.
В целях соблюдения принятых обязательств перед инвесторами Банк развития резервировал на соответствующих счетах суммы основного долга и накопленного процентного дохода. Банк также сообщил, что готов выплатить доходы сразу после отмены санкционных ограничений.
Проблемы с получением выплат у держателей белорусских бумаг начались весной 2022 г.: Минск ссылался на санкции и ограничения со стороны клиринговых систем, препятствующие проведению платежей в валюте бондов – долларах. Летом 2022 г. Белоруссия ввела временный порядок и решила платить в местных рублях на счета в государственном Беларусбанке.
В сентябре 2023 г. Минск уточнил механизм расчетов: получить деньги возможно только через иностранный по отношению к Белоруссии депозитарий. Но исполнять обязательства в местной валюте планировалось только тем, кто приобрел бумаги до 6 сентября 2022 г., не является резидентом недружественных Белоруссии государств (России в этом списке нет), а также обеспечит перевод евробондов при их погашении на счет минфина в депозитарии-нерезиденте.
23 января группа российских кредиторов (восемь физлиц и пять компаний) направила официальное уведомление министру финансов Белоруссии Юрию Селиверстову о дефолте по пяти европейским облигациям. В случае отказа погасить долги инвесторы намерены обратиться с иском в Лондонский международный третейский суд (LCIA). Дефолт был зафиксирован по евробондам Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031.
12 апреля «Ведомости» писали, что власти Белоруссии готовят постановление, в соответствии с которым рассчитаются по евробондам со всеми российскими инвесторами, а не только с теми, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 г., как планировалось ранее.