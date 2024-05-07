РБК: Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил ЦБ
«Данные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества. Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы», – процитировало издание собеседника в Сбербанке.
Отмечается, что в настоящее время клиенты Сбербанка могут перевести не более 1 млн руб. по системе быстрых платежей (СБП) и еще 1 млн руб. по номеру счета за один день. При исчерпании лимита платежи и переводы в «Сбербанке онлайн» станут недоступны на 24 часа.
Другие крупные российские банки не вводили ограничений на суточные переводы без комиссии, отмечает издание. Так, лимит «Тинькофф банка» по одной операции составляет 1 млн руб., но клиенты могут совершить 30 переводов в течение 24 часов. У ВТБ разовый лимит составляет 1 млн руб., а суточный – 30 млн руб. Дневного и суточного лимита по переводам у Альфа-банка нет, но кредитная организация рекомендует клиентам совершать перевод средств в несколько операций, если сумма перевода превышает 300 000 руб.
«Ведомости» писали, что предельная сумма бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках с 1 мая составляет 30 млн руб. в месяц – ранее действовал лимит в 100 000 руб. Остается лимит в 100 000 руб. в месяц для переводов по СБП другому человеку. За сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб. Соответствующие правки в закон о банках и банковской деятельности были приняты в августе 2023 г.
29 марта Банк России сообщил, что по итогам 2023 г. число подозрительных операций сократилось на 12%. Основной спрос на теневые финансовые услуги в прошлом году формировался в строительной отрасли (37%), торговле (26%) и сфере услуг (21%). Объем подозрительных операций вне банковского сектора сократился на 21% до 23 млрд руб. В банковском секторе показатель снизился на 6% и составил 59,5 млрд руб.