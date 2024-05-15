Новикомбанк «Ростеха» объявил о ребрендинге
АО АКБ «Новикомбанк», который входит в контур государственной корпорации «Ростех», объявил о ребрендинге. Это следует из сообщения организации.
С 15 мая банк сменил название на «Новиком». В сообщении также отмечается, что «Ростех» является основным акционером финансовой организации с 2016 г.
13 мая стало известно, что активы «Новиком» на начало апреля составили 1,062 трлн руб., что на 15% больше показателя начало года. При этом кредитный портфель банка вырос на 19,7 % до 977 млрд руб. Прибыль по итогам I квартала составила 8,2 млрд руб.
Наибольшую часть ресурсной базы «Новиком» составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах за I квартал 2024 г. вырос на 16,8% до 959,8 млрд руб.
14 мая банк заключил ряд соглашений, которые расширяют сотрудничество с фондами поддержки инвестиций и предпринимательства Тюменской области. Генеральное соглашение предоставляет «Новикому» право участвовать в тендерах на размещение депозитов, а расширение деятельности в Тюменской области направлено на решение задач социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства.