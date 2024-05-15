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Новикомбанк «Ростеха» объявил о ребрендинге

Ведомости

АО АКБ «Новикомбанк», который входит в контур государственной корпорации «Ростех», объявил о ребрендинге. Это следует из сообщения организации.

С 15 мая банк сменил название на «Новиком». В сообщении также отмечается, что «Ростех» является основным акционером финансовой организации с 2016 г.

13 мая стало известно, что активы «Новиком» на начало апреля составили 1,062 трлн руб., что на 15% больше показателя начало года. При этом кредитный портфель банка вырос на 19,7 % до 977 млрд руб. Прибыль по итогам I квартала составила 8,2 млрд руб.

Наибольшую часть ресурсной базы «Новиком» составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах за I квартал 2024 г. вырос на 16,8% до 959,8 млрд руб.

14 мая банк заключил ряд соглашений, которые расширяют сотрудничество с фондами поддержки инвестиций и предпринимательства Тюменской области. Генеральное соглашение предоставляет «Новикому» право участвовать в тендерах на размещение депозитов, а расширение деятельности в Тюменской области направлено на решение задач социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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