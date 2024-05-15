Новикомбанк «Ростеха» объявил о ребрендинге

13 мая стало известно, что активы «Новиком» на начало апреля составили 1,062 трлн руб., что на 15% больше показателя начало года. При этом кредитный портфель банка вырос на 19,7 % до 977 млрд руб. Прибыль по итогам I квартала составила 8,2 млрд руб.