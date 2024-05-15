Минфин предложил повысить до 12% ставку по ипотеке для семей с детьми от 6 лет
Минфин России выступил с инициативой о повышении до 12% годовых ставки по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2024».
«Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем [у кого дети старше шести лет], повышение ставки – до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет», – сказал Чебесков.
Он также отметил, что, согласно поручению президента, семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше шести лет, «остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются».
13 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что российские власти прорабатывают дополнительные меры поддержки в рамках семейной ипотеки, которые будут привязаны к числу детей в семье.
29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что льготную программу семейной ипотеки продлят еще на шесть лет, до 2030 г. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г.
30 марта Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки со ставкой не более 6% годовых для семей с детьми до шести лет. Кабмин должен исполнить поручение президента до 1 июня. Генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко сообщил, что предложение Путина поможет около 350 000 семей ежегодно улучшать жилищные условия.