Минфин предложил повысить до 12% ставку по ипотеке для семей с детьми от 6 лет

«Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем [у кого дети старше шести лет], повышение ставки – до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет», – сказал Чебесков.