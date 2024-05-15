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Минфин предложил повысить до 12% ставку по ипотеке для семей с детьми от 6 лет

Ведомости

Минфин России выступил с инициативой о повышении до 12% годовых ставки по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2024».

«Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем [у кого дети старше шести лет], повышение ставки – до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет», – сказал Чебесков.

Он также отметил, что, согласно поручению президента, семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше шести лет, «остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются».

13 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что российские власти прорабатывают дополнительные меры поддержки в рамках семейной ипотеки, которые будут привязаны к числу детей в семье.

29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что льготную программу семейной ипотеки продлят еще на шесть лет, до 2030 г. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г.

30 марта Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки со ставкой не более 6% годовых для семей с детьми до шести лет. Кабмин должен исполнить поручение президента до 1 июня. Генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко сообщил, что предложение Путина поможет около 350 000 семей ежегодно улучшать жилищные условия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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