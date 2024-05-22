Фридман потребовал от властей Люксембурга $15,8 млрд

В то же время Reuters писало, что решение суда об отмене санкций касается периода 2022–2023 гг. В марте 2024 г. действие ограничений было продлено, судебное постановление на это не распространяется, поэтому Авен и Фридман все еще остаются под персональными санкциями. Фридман заявил «Ведомостям», что доволен решением суда.