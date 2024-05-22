Фридман потребовал от властей Люксембурга $15,8 млрд
Бизнесмен Михаил Фридман предложил правительству Люксембурга начать мирные переговоры о выплате ему компенсации в $15,8 млрд за изъятые активы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с текстом уведомления.
В случае отказа Фридман планирует обратиться с иском в международный арбитраж. Письмо было направлено люксембургским властям еще в феврале, но ответ так и не пришел.
Собеседники отмечают, что бизнесмен расценивает заморозку активов как незаконную экспроприацию. Сумма оценки ущерба примерная, поскольку из-за санкций Фридман не может обратиться к экспертам-оценщикам из ЕС, а его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним какой-либо финансовой информацией, поясняют источники.
Фридман владеет либо прямым, либо бенефициарным пакетом акций в CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через эти компании он инвестировал в различные юрисдикции и секторы.
10 апреля суд ЕС отменил персональные санкции против российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана, которые были включены в санкционные списки в феврале 2022 г. Суд постановил, что решение о включении Авена и Фридмана в санкционные списки не было оправданным.
В то же время Reuters писало, что решение суда об отмене санкций касается периода 2022–2023 гг. В марте 2024 г. действие ограничений было продлено, судебное постановление на это не распространяется, поэтому Авен и Фридман все еще остаются под персональными санкциями. Фридман заявил «Ведомостям», что доволен решением суда.