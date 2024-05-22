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Фридман потребовал от властей Люксембурга $15,8 млрд

Ведомости

Бизнесмен Михаил Фридман предложил правительству Люксембурга начать мирные переговоры о выплате ему компенсации в $15,8 млрд за изъятые активы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с текстом уведомления.

В случае отказа Фридман планирует обратиться с иском в международный арбитраж. Письмо было направлено люксембургским властям еще в феврале, но ответ так и не пришел.

Собеседники отмечают, что бизнесмен расценивает заморозку активов как незаконную экспроприацию. Сумма оценки ущерба примерная, поскольку из-за санкций Фридман не может обратиться к экспертам-оценщикам из ЕС, а его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним какой-либо финансовой информацией, поясняют источники.

Фридман владеет либо прямым, либо бенефициарным пакетом акций в CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через эти компании он инвестировал в различные юрисдикции и секторы.

10 апреля суд ЕС отменил персональные санкции против российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана, которые были включены в санкционные списки в феврале 2022 г. Суд постановил, что решение о включении Авена и Фридмана в санкционные списки не было оправданным.

В то же время Reuters писало, что решение суда об отмене санкций касается периода 2022–2023 гг. В марте 2024 г. действие ограничений было продлено, судебное постановление на это не распространяется, поэтому Авен и Фридман все еще остаются под персональными санкциями. Фридман заявил «Ведомостям», что доволен решением суда.

Полная версия материала «Михаил Фридман требует от Люксембурга $15,8 млрд» доступна по ссылке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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