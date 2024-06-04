Греф заявил о скором открытии отделений Сбербанка в новых регионах
В новых регионах России в ближайшие полтора месяца заработают первые 16 отделений Сбербанка, сообщил председатель правления банка Герман Греф, выступая в Совете Федерации.
«Мы уже в ближайшее время откроем 16 отделений на новых территориях, начнем полноценные операции. Мы уже с середины прошлого года занимаемся этим», – сообщил он (цитата по ТАСС).
Сейчас в новых отделениях идет ремонт и подготовка зданий, добавил Греф. По его словам, Сбербанк помогает новым территориям, это, наверное, самый крупный донор «с точки зрения помощи в восстановлении, в первую очередь в сфере спортивных и детских сооружений».
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России, затем глава государства подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Первым российским банком, который начал работать на новых территориях, стал Промсвязьбанк (ПСБ).