Греф заявил о скором открытии отделений Сбербанка в новых регионах

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России, затем глава государства подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Первым российским банком, который начал работать на новых территориях, стал Промсвязьбанк (ПСБ).