Алишер Усманов подал иск против немецкого банка UBS Europe SE

Представитель бизнесмена уточнил, что иск против франкфуртского отделения банка подан в качестве первого шага с целью выяснения обстоятельств судом и установления ответственности UBS за причиненный ущерб. Защита Усманова не остановится на этом, поскольку размер ущерба пока не может быть оценен. По его словам, генпрокуратура Франкфурта и Совет ЕС приняли «каскад ошибочных решений», за которые ответственен банк. С учетом этого и принимая во внимание урон репутации бизнесмена и стоимость затронутых этими действиями имущественных ценностей, последствия для банка могут сравниться с «цунами».