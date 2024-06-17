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Алишер Усманов подал иск против немецкого банка UBS Europe SE

Ведомости

Основатель холдинга USM Алишер Усманов 7 июня подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель бизнесмена.

В 2018-2022 гг. банк отправил более десяти уведомлений по операциям миллиардера в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ. Защита Усманова утверждает, что уведомления были отправлены без должного основания и банк нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространив недостоверные утверждения о нем.

Действия банка спровоцировали финансовые потери и ущерб репутации бизнесмена, а также стали причиной обысков в рамках расследования об отмывании средств в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте Dilbar в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне в 2022 г.

Представитель бизнесмена уточнил, что иск против франкфуртского отделения банка подан в качестве первого шага с целью выяснения обстоятельств судом и установления ответственности UBS за причиненный ущерб. Защита Усманова не остановится на этом, поскольку размер ущерба пока не может быть оценен. По его словам, генпрокуратура Франкфурта и Совет ЕС приняли «каскад ошибочных решений», за которые ответственен банк. С учетом этого и принимая во внимание урон репутации бизнесмена и стоимость затронутых этими действиями имущественных ценностей, последствия для банка могут сравниться с «цунами».

Евросоюз наложил санкции на Усманова 28 февраля – практически сразу после начала спецоперации на Украине. В апреле 2022 г. бизнесмен подал в Европейский суд иск к Совету ЕС с требованием снять с него персональные санкции. 7 февраля Bloomberg сообщал, что Усманов останется в санкционном списке ЕС, так как Европейский суд отклонил его апелляцию.

В ноябре 2023 г. участковый суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генпрокуратурой документов и имущества, изъятых в стране в ходе следственных мероприятий в отношении миллиардера. Суд предписал вернуть их владельцам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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