Алишер Усманов подал иск против немецкого банка UBS Europe SE
Основатель холдинга USM Алишер Усманов 7 июня подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель бизнесмена.
В 2018-2022 гг. банк отправил более десяти уведомлений по операциям миллиардера в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ. Защита Усманова утверждает, что уведомления были отправлены без должного основания и банк нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространив недостоверные утверждения о нем.
Действия банка спровоцировали финансовые потери и ущерб репутации бизнесмена, а также стали причиной обысков в рамках расследования об отмывании средств в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте Dilbar в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне в 2022 г.
Представитель бизнесмена уточнил, что иск против франкфуртского отделения банка подан в качестве первого шага с целью выяснения обстоятельств судом и установления ответственности UBS за причиненный ущерб. Защита Усманова не остановится на этом, поскольку размер ущерба пока не может быть оценен. По его словам, генпрокуратура Франкфурта и Совет ЕС приняли «каскад ошибочных решений», за которые ответственен банк. С учетом этого и принимая во внимание урон репутации бизнесмена и стоимость затронутых этими действиями имущественных ценностей, последствия для банка могут сравниться с «цунами».
Евросоюз наложил санкции на Усманова 28 февраля – практически сразу после начала спецоперации на Украине. В апреле 2022 г. бизнесмен подал в Европейский суд иск к Совету ЕС с требованием снять с него персональные санкции. 7 февраля Bloomberg сообщал, что Усманов останется в санкционном списке ЕС, так как Европейский суд отклонил его апелляцию.
В ноябре 2023 г. участковый суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генпрокуратурой документов и имущества, изъятых в стране в ходе следственных мероприятий в отношении миллиардера. Суд предписал вернуть их владельцам.