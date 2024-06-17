Газпромбанк будет продавать валюту на внебиржевом рынке при прекращении торгов

«В соответствии с пунктом 10 указа <…> "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" определить, что в случае приостановления или прекращения проводимых публичным акционерным обществом "Московская биржа ММВБ – РТС" организованных торгов иностранной валютой уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя, полученного в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, принятыми в соответствии с указом <…>, осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей на специальный валютный счет типа "К" в иностранной валюте от иностранного покупателя, на внебиржевом валютном рынке», – указано в документе.