Газпромбанк будет продавать валюту на внебиржевом рынке при прекращении торгов
Газпромбанк будет продавать валютную выручку от иностранных покупателей при продаже газа на внебиржевом рынке в случае прекращения биржевых торгов, следует из решения совета директоров Банка России.
«В соответствии с пунктом 10 указа <…> "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" определить, что в случае приостановления или прекращения проводимых публичным акционерным обществом "Московская биржа ММВБ – РТС" организованных торгов иностранной валютой уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя, полученного в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, принятыми в соответствии с указом <…>, осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей на специальный валютный счет типа "К" в иностранной валюте от иностранного покупателя, на внебиржевом валютном рынке», – указано в документе.
США 12 июня ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и НРД. Две последние компании входят в группу Мосбиржи. Меры против НРД, как пояснили в Euroclear, подразумевают немедленное замораживание активов депозитария, а также «наложение вторичных санкций на всех лиц в соответствии с указом №14024», который позволяет вводить вторичные санкции в отношении лиц, содействующих подсанкционным российским компаниям и физическим лицам.
13 июня Банк России сообщил, что российские экспортеры продолжат продавать валютную выручку в долларах через уполномоченные банки и после введения новых санкций. «Компании, подпадающие под действие указа президента РФ от 11 октября 2023 г. №771 "Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами", продолжат реализовывать валютную экспортную выручку в долларах США напрямую через уполномоченные банки», – заявили в регуляторе.