«Дочку» HSBC переименовали в «Хвоя банк» после продажи

О продаже Экспобанку бизнеса HSBC в России стало известно в 2022 г. В конце октября 2023 г. HSBC прекратил оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из России и Белоруссии. В феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Экспобанку разрешалось приобрести банк «Эйч-эс-би-си».