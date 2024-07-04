«Дочку» HSBC переименовали в «Хвоя банк» после продажи
ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» после продажи переименовали в «Хвоя банк», следует из данных ЕГРЮЛ. На это обратило внимание Frank Media.
В конце мая Экспобанк закрыл сделку по покупке 100% долей ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» у HSBC Europe B.V. Тогда же сообщалось, что работа «дочки» продолжится под новым названием.
О продаже Экспобанку бизнеса HSBC в России стало известно в 2022 г. В конце октября 2023 г. HSBC прекратил оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из России и Белоруссии. В феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Экспобанку разрешалось приобрести банк «Эйч-эс-би-си».