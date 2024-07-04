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«Дочку» HSBC переименовали в «Хвоя банк» после продажи

Ведомости

ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» после продажи переименовали в «Хвоя банк», следует из данных ЕГРЮЛ. На это обратило внимание Frank Media.

Данные о новом названии дочерней компании появились 3 июля. При этом в качестве даты регистрации компании указано 23 апреля 1996 г., а в качестве даты присвоения ОГРН – 2 сентября 2002 г. Согласно данным «РБК компании», указанный ОГРН принадлежит ООО «Эйч-эс-би-си банку (РР)».

В конце мая Экспобанк закрыл сделку по покупке 100% долей ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» у HSBC Europe B.V. Тогда же сообщалось, что работа «дочки» продолжится под новым названием.

О продаже Экспобанку бизнеса HSBC в России стало известно в 2022 г. В конце октября 2023 г. HSBC прекратил оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из России и Белоруссии. В феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Экспобанку разрешалось приобрести банк «Эйч-эс-би-си».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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