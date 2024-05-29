Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской «дочки» HSBC
Экспобанк закрыл сделку по покупке 100% долей ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» у HSBC Europe B.V., сообщается на сайте финансовой организации.
Работа «Эйч-эс-би-си Банка (РР)» продолжится под новым названием.
19 февраля был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, разрешающий Экспобанку приобрести банк «Эйч-эс-би-си». 30 апреля в отчетности банка HSBC за I квартал сообщалось, что финансовая группа рассчитывает завершить запланированную продажу бизнеса в РФ во II квартале 2024 г.
В конце октября 2023 г. HSBC прекратил оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из России и Белоруссии. Представитель британской банковской группы тогда отмечал, что банку становится все сложнее соблюдать жесткие ограничения в международной финансовой сфере.