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Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской «дочки» HSBC

Ведомости

Экспобанк закрыл сделку по покупке 100% долей ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» у HSBC Europe B.V., сообщается на сайте финансовой организации.

Работа «Эйч-эс-би-си Банка (РР)» продолжится под новым названием.

19 февраля был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, разрешающий Экспобанку приобрести банк «Эйч-эс-би-си». 30 апреля в отчетности банка HSBC за I квартал сообщалось, что финансовая группа рассчитывает завершить запланированную продажу бизнеса в РФ во II квартале 2024 г.

21 июля 2022 г. агентство Reuters писало, что HSBC заключила соглашение о продаже Экспобанку своего бизнеса в России. Пресс-служба Центробанка РФ тогда заявляла, что регулятору не поступало ходатайства на покупку дочернего банка HSBC.

В конце октября 2023 г. HSBC прекратил оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из России и Белоруссии. Представитель британской банковской группы тогда отмечал, что банку становится все сложнее соблюдать жесткие ограничения в международной финансовой сфере. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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