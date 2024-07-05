Японский государственный пенсионный фонд потерял статус крупнейшего в мире
Японский государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) лишился звания крупнейшего в мире фонда пенсионных накоплений, к этому привело падение курса иены и снижение стоимости его активов в долларовом выражении. Об этом сообщает Bloomberg.
За первые три месяца 2024 г. доходность активов фонда составила 9,5%, но падение иены до 38-летнего минимума по отношению к доллару было достаточно глубоким, чтобы стоимость его активов в долларовом выражении стала ниже стоимости фонда благосостояния Норвегии.
Общая сумма активов GPIF достигла 245,98 трлн иен ($1,53 трлн) по состоянию на конец марта. Это сравнимо с 17,719 трлн крон ($1,677 трлн) норвежского фонда.
Вложения GPIF в японские акции вернулись на 18,2% за квартал, в то время как внутренние облигации потеряли 0,6%. Инвестиции за рубежом выросли на 15,8% по акциям и на 5,4% по облигациям, так как доллар подорожал на 7,3% по отношению к иене. За весь финансовый год фонд получил рекордную прибыль в размере 45,4 трлн иен.