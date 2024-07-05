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Японский государственный пенсионный фонд потерял статус крупнейшего в мире

Ведомости

Японский государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) лишился звания крупнейшего в мире фонда пенсионных накоплений, к этому привело падение курса иены и снижение стоимости его активов в долларовом выражении. Об этом сообщает Bloomberg.

За первые три месяца 2024 г. доходность активов фонда составила 9,5%, но падение иены до 38-летнего минимума по отношению к доллару было достаточно глубоким, чтобы стоимость его активов в долларовом выражении стала ниже стоимости фонда благосостояния Норвегии.

Общая сумма активов GPIF достигла 245,98 трлн иен ($1,53 трлн) по состоянию на конец марта. Это сравнимо с 17,719 трлн крон ($1,677 трлн) норвежского фонда.

Вложения GPIF в японские акции вернулись на 18,2% за квартал, в то время как внутренние облигации потеряли 0,6%. Инвестиции за рубежом выросли на 15,8% по акциям и на 5,4% по облигациям, так как доллар подорожал на 7,3% по отношению к иене. За весь финансовый год фонд получил рекордную прибыль в размере 45,4 трлн иен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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