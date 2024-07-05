Японский государственный пенсионный фонд потерял статус крупнейшего в мире

Вложения GPIF в японские акции вернулись на 18,2% за квартал, в то время как внутренние облигации потеряли 0,6%. Инвестиции за рубежом выросли на 15,8% по акциям и на 5,4% по облигациям, так как доллар подорожал на 7,3% по отношению к иене. За весь финансовый год фонд получил рекордную прибыль в размере 45,4 трлн иен.