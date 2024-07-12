Матвиенко допустила создание цифровой платежной системы в БРИКС
В БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на парламентском форуме БРИКС.
«Министерство финансов России и Центральный банк России совместно с партнерами по объединению готовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций», – отметила она (цитата по «Прайму»).
В результате может быть создана цифровая платежная платформа BRICS Bridge. Она будет децентрализованной, а курс цифровых валют стран БРИКС будет привязан к стоимости национальных валют, добавила Матвиенко. Такая платформа позволит сблизить финансовые рынки стран – участниц организации и нарастить взаимный торговый оборот.
Спикер Совфеда отметила, что с 2021 по 2023 г. доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла почти в три раза, составив 39%. Доля национальных валют в расчетах РФ с дружественными странами увеличена уже до 75%. Матвиенко подчеркнула, что Россия намерена наращивать применение нацвалют во внешней торговле.
В июне министр финансов Антон Силуанов рассказал «Ведомостям», что Россия предложила странам БРИКС и партнерам объединения механизм трансграничных платежей, основанный на расчетной платформе BRICS Bridge. Работать механизм будет следующим образом: центробанки будут выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), аналогичные токенам, стоимость которых, по одному из вариантов, будет привязана к нацвалютам стран.
Такая инфраструктура предлагается как альтернатива традиционным расчетам. Силуанов уточнил, что о создании единого расчетного инструмента для стран БРИКС речь не идет. Пока что проект находится на стадии глубокой проработки, уточнил представитель Минфина.