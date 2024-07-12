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Матвиенко допустила создание цифровой платежной системы в БРИКС

Ведомости

В БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе выступления на парламентском форуме БРИКС.

«Министерство финансов России и Центральный банк России совместно с партнерами по объединению готовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций», – отметила она (цитата по «Прайму»).

В результате может быть создана цифровая платежная платформа BRICS Bridge. Она будет децентрализованной, а курс цифровых валют стран БРИКС будет привязан к стоимости национальных валют, добавила Матвиенко. Такая платформа позволит сблизить финансовые рынки стран – участниц организации и нарастить взаимный торговый оборот.

Спикер Совфеда отметила, что с 2021 по 2023 г. доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла почти в три раза, составив 39%. Доля национальных валют в расчетах РФ с дружественными странами увеличена уже до 75%. Матвиенко подчеркнула, что Россия намерена наращивать применение нацвалют во внешней торговле.

В июне министр финансов Антон Силуанов рассказал «Ведомостям», что Россия предложила странам БРИКС и партнерам объединения механизм трансграничных платежей, основанный на расчетной платформе BRICS Bridge. Работать механизм будет следующим образом: центробанки будут выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), аналогичные токенам, стоимость которых, по одному из вариантов, будет привязана к нацвалютам стран.

Такая инфраструктура предлагается как альтернатива традиционным расчетам. Силуанов уточнил, что о создании единого расчетного инструмента для стран БРИКС речь не идет. Пока что проект находится на стадии глубокой проработки, уточнил представитель Минфина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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