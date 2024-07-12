Матвиенко допустила создание цифровой платежной системы в БРИКС

Спикер Совфеда отметила, что с 2021 по 2023 г. доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла почти в три раза, составив 39%. Доля национальных валют в расчетах РФ с дружественными странами увеличена уже до 75%. Матвиенко подчеркнула, что Россия намерена наращивать применение нацвалют во внешней торговле.