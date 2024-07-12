Банк России выпустил памятную монету в честь 1000-летия Суздаля

Монета входит в серию «Города». На ее лицевой стороне – герб России, надписи «Российская Федерация» и «Банк России», а также указаны номинал и дата выпуска. На оборотной стороне помещен комплекс зданий Суздальского кремля. Там же на заднем плане виднеется панорама древнего города. Монета обрамлена древнерусским орнаментом, внизу также есть изображение сокола – геральдического символа Суздаля. Вверху монеты написано «1000-летие Суздаля».