Банк России выпустил памятную монету в честь 1000-летия Суздаля
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь 1000-летия основания Суздаля. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Монета входит в серию «Города». На ее лицевой стороне – герб России, надписи «Российская Федерация» и «Банк России», а также указаны номинал и дата выпуска. На оборотной стороне помещен комплекс зданий Суздальского кремля. Там же на заднем плане виднеется панорама древнего города. Монета обрамлена древнерусским орнаментом, внизу также есть изображение сокола – геральдического символа Суздаля. Вверху монеты написано «1000-летие Суздаля».
Монета выпущена тиражом 3000 штук. Она является законным средством наличного платежа в России, подчеркнули в пресс-службе ЦБ.
В серии «Города», помимо Суздаля, также есть монеты, посвященные Уфе, Кирову, Екатеринбургу, Перми, Нижнему Тагилу, Калуге и Нижнему Новгороду.
6 июня Банк России выпустил памятную серебряную монету «Сказка о царе Салтане» номиналом 3 рубля к 225-летию Александра Пушкина. Ее тираж – 5000 штук. На лицевой стороне монеты изображен герб России, на оборотной – герои сказки Пушкина: князь Гвидон и царевна Лебедь. На ней также изображены города и берега с набегающей волной и морем.