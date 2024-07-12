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Банк России выпустил памятную монету в честь 1000-летия Суздаля

Ведомости

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь 1000-летия основания Суздаля. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Монета входит в серию «Города». На ее лицевой стороне – герб России, надписи «Российская Федерация» и «Банк России», а также указаны номинал и дата выпуска. На оборотной стороне помещен комплекс зданий Суздальского кремля. Там же на заднем плане виднеется панорама древнего города. Монета обрамлена древнерусским орнаментом, внизу также есть изображение сокола – геральдического символа Суздаля. Вверху монеты написано «1000-летие Суздаля».

Монета выпущена тиражом 3000 штук. Она является законным средством наличного платежа в России, подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

В серии «Города», помимо Суздаля, также есть монеты, посвященные Уфе, Кирову, Екатеринбургу, Перми, Нижнему Тагилу, Калуге и Нижнему Новгороду.

6 июня Банк России выпустил памятную серебряную монету «Сказка о царе Салтане» номиналом 3 рубля к 225-летию Александра Пушкина. Ее тираж – 5000 штук. На лицевой стороне монеты изображен герб России, на оборотной – герои сказки Пушкина: князь Гвидон и царевна Лебедь. На ней также изображены города и берега с набегающей волной и морем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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