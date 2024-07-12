Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении отчислений от лотерей

Согласно проекту закона, увеличение отчислений начнется с 2025 г. и будет происходить поэтапно. В настоящее время отчисления от лотерей осуществляются на уровне 3,9% от выручки за квартал. Новая методика предполагает увеличение размера отчислений до 4,2% от суммы выручки оператора лотереи от ее проведения за квартал с 1 января 2025 г., до 4,5% с 1 января 2026 г., затем показатель будет увеличен до 5% в 2027 г. и 5,5% в 2028 г.