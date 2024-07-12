Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении отчислений от лотерей
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении отчислений от проведения лотерей. Документ опубликован в электронной базе парламента.
Согласно проекту закона, увеличение отчислений начнется с 2025 г. и будет происходить поэтапно. В настоящее время отчисления от лотерей осуществляются на уровне 3,9% от выручки за квартал. Новая методика предполагает увеличение размера отчислений до 4,2% от суммы выручки оператора лотереи от ее проведения за квартал с 1 января 2025 г., до 4,5% с 1 января 2026 г., затем показатель будет увеличен до 5% в 2027 г. и 5,5% в 2028 г.
Кроме того, сейчас операторы лотерей перечисляют в федеральный бюджет 10% от разницы между суммой их выручки от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда за отчетный квартал. В призовой фонд направляется от 50 до 70% от объема продаж лотерейных билетов (выручки) в зависимости от лотереи.
«Целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Там также приводятся данные о том, что объем поступлений в федеральный бюджет от перечисления целевых отчислений от лотерей в 2021 г. составил 2,6 млрд руб., в 2022 г. – 2,9 млрд руб., в 2023 г. – 3,5 млрд руб.