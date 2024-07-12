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Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении отчислений от лотерей

Ведомости

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении отчислений от проведения лотерей. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Согласно проекту закона, увеличение отчислений начнется с 2025 г. и будет происходить поэтапно. В настоящее время отчисления от лотерей осуществляются на уровне 3,9% от выручки за квартал. Новая методика предполагает увеличение размера отчислений до 4,2% от суммы выручки оператора лотереи от ее проведения за квартал с 1 января 2025 г., до 4,5% с 1 января 2026 г., затем показатель будет увеличен до 5% в 2027 г. и 5,5% в 2028 г.

Кроме того, сейчас операторы лотерей перечисляют в федеральный бюджет 10% от разницы между суммой их выручки от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда за отчетный квартал. В призовой фонд направляется от 50 до 70% от объема продаж лотерейных билетов (выручки) в зависимости от лотереи.

«Целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там также приводятся данные о том, что объем поступлений в федеральный бюджет от перечисления целевых отчислений от лотерей в 2021 г. составил 2,6 млрд руб., в 2022 г. – 2,9 млрд руб., в 2023 г. – 3,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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