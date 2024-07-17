Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир»
Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир». Об этом сообщил посол республики в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью изданию «Известия», отвечая на вопрос, планирует ли КНР принимать российские карты.
«В настоящее время соответствующие финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир»», – сказал он.
Чжан добавил, что Китай выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты». Это позволяет иностранным туристам в КНР, в том числе из России, привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам для оплаты внутри страны.
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с РФ приостановили ряд китайских банков, в том числе Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров. В конце июня «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что шесть региональных банков Китая начали напрямую работать с Россией. Прием транзакций в национальных валютах также возобновил Bank of China.