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Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир»

Ведомости

Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир». Об этом сообщил посол республики в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью изданию «Известия», отвечая на вопрос, планирует ли КНР принимать российские карты.

«В настоящее время соответствующие финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир»», – сказал он.

Чжан добавил, что Китай выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты». Это позволяет иностранным туристам в КНР, в том числе из России, привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам для оплаты внутри страны.

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с РФ приостановили ряд китайских банков, в том числе Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров. В конце июня «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что шесть региональных банков Китая начали напрямую работать с Россией. Прием транзакций в национальных валютах также возобновил Bank of China.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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