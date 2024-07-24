В Госдуму внесли проект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО

В пояснительной записке говорится, что из-за санкций дилеры, станции технического обслуживания и страховые компании «столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек». В связи с этим отремонтировать машину за 30 дней со дня получения «становится невозможным». В результате страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания, отметили авторы инициативы.