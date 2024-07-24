В Госдуму внесли проект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО
Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев внесли в Госдуму законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля в рамках ОСАГО. Об этом свидетельствуют данные в думской электронной базе.
Авторы инициативы предлагают продлить срок ремонта в рамках ОСАГО с 30 до 45 дней.
В пояснительной записке говорится, что из-за санкций дилеры, станции технического обслуживания и страховые компании «столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек». В связи с этим отремонтировать машину за 30 дней со дня получения «становится невозможным». В результате страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания, отметили авторы инициативы.
Как писали «Ведомости» 15 июля, правительство поддержало законопроект. Поправки, которые учитывают замечания кабмина, будут внесены в законопроект ко второму чтению, уточнял представитель Кутепова. Согласно заключению от 16 июля, правительство предложило увеличить допустимый срок ремонта только в тех случаях, когда восстановление машины невозможен из-за отсутствия необходимых запчастей.
Также кабмин считает, что нужно проработать механизмы, которые обеспечат документальное подтверждение этого, чтобы не допустить злоупотреблений. Кроме того, предлагается ограничить срок действия предложенной инициативы.