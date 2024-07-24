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В Госдуму внесли проект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО

Ведомости

Сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев внесли в Госдуму законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля в рамках ОСАГО. Об этом свидетельствуют данные в думской электронной базе.

Авторы инициативы предлагают продлить срок ремонта в рамках ОСАГО с 30 до 45 дней. 

В пояснительной записке говорится, что из-за санкций дилеры, станции технического обслуживания и страховые компании «столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек». В связи с этим отремонтировать машину за 30 дней со дня получения «становится невозможным». В результате страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания, отметили авторы инициативы.

Как писали «Ведомости» 15 июля, правительство поддержало законопроект. Поправки, которые учитывают замечания кабмина, будут внесены в законопроект ко второму чтению, уточнял представитель Кутепова. Согласно заключению от 16 июля, правительство предложило увеличить допустимый срок ремонта только в тех случаях, когда восстановление машины невозможен из-за отсутствия необходимых запчастей.

Также кабмин считает, что нужно проработать механизмы, которые обеспечат документальное подтверждение этого, чтобы не допустить злоупотреблений. Кроме того, предлагается ограничить срок действия предложенной инициативы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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