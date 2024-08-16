UniCredit обвинила Европейский центробанк в неуважении частной собственности

При этом в июне группа сообщила, что «Юникредит банк» намерен до конца года существенно сократить свой бизнес в России, в частности снизить объемы кредитования и депозитов, а также трансграничных платежей, следует из презентации группы по результатам первого полугодия 2024 г. Согласно плану UniCredit на 2025 г., международные платежи должны составлять менее 8,5 млрд евро, кредиты за вычетом резервов – менее 1 млрд евро, а вклады – менее 2 млрд евро. Трансграничные риски на Россию должны сократиться практически до нуля.