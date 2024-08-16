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UniCredit обвинила Европейский центробанк в неуважении частной собственности

Ведомости

Итальянская группа UniCredit, которой принадлежит «Юникредит банк», в иске к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) указала, что тот нарушил принцип «уважения частной собственности», обязав группу сократить бизнес в России. Это следует из материалов дела, пишет РБК со ссылкой на данные на сайте суда Европейского союза.

19 апреля Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщило, что ЕЦБ готов потребовать от UniCredit ограничить работу в России. В самой группе тогда отказались говорить, получили ли они предписание европейского регулятора. Но 1 июля Bloomberg сообщил, что итальянская группа обратилась в высший суд Евросоюза общей юрисдикции для разъяснений по поводу требований сокращения присутствия в России от ЕЦБ. В поданном иске UniCredit просит полностью или частично аннулировать решение Европейского центробанка.

При этом в июне группа сообщила, что «Юникредит банк» намерен до конца года существенно сократить свой бизнес в России, в частности снизить объемы кредитования и депозитов, а также трансграничных платежей, следует из презентации группы по результатам первого полугодия 2024 г. Согласно плану UniCredit на 2025 г., международные платежи должны составлять менее 8,5 млрд евро, кредиты за вычетом резервов – менее 1 млрд евро, а вклады – менее 2 млрд евро. Трансграничные риски на Россию должны сократиться практически до нуля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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