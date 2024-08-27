Банки Грузии возобновили работу с сервисом «Золотая корона»

По его словам, через эту систему уже возможны денежные переводы из Грузии в Россию и наоборот. 24 августа клиенты Bank of Georgia и TBC столкнулись с технической проблемой при переводе средств посредством системы «Золотая корона». Тогда в банках заверили, что сбоев нет. Однако позже стало известно, что кредитные организации прекратили работу с системой из-за расследования санкций, которые накануне ввели власти США в отношении «Центра финансовых технологий», разработчика ПО для «Золотой короны».