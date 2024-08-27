Банки Грузии возобновили работу с сервисом «Золотая корона»
Грузинские банки восстановили работу с сервисом платежей «Золотая корона» после анализа санкций, сообщил глава Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе в интервью грузинскому агентству Interpressnews.
«В результате проведенного расследования мы можем однозначно сказать, что на сегодняшний день связь "Золотой короны" с каким-либо лицом, находящимся под санкциями, не подтверждена. В результате ее услуги полностью восстановлены»,– сообщил Дзнеладзе.
По его словам, через эту систему уже возможны денежные переводы из Грузии в Россию и наоборот. 24 августа клиенты Bank of Georgia и TBC столкнулись с технической проблемой при переводе средств посредством системы «Золотая корона». Тогда в банках заверили, что сбоев нет. Однако позже стало известно, что кредитные организации прекратили работу с системой из-за расследования санкций, которые накануне ввели власти США в отношении «Центра финансовых технологий», разработчика ПО для «Золотой короны».
22 августа сообщалось о приостановке денежных переводов через российские финансовые организации киргизскими банками «Айыл банк» и «Компаньон».