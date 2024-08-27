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МТС-банк увеличил чистую прибыль на 32% в первом полугодии

Ведомости

Капитал МТС-банка впервые превысил 100 млрд руб. по итогам первого полугодия 2024 г., а чистая прибыль по МСФО составила 7,8 млрд руб., что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета организации.

Чистая прибыль по МСФО во II квартале 2024 г. составила 3,9 млрд руб., что на 30% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Как отмечают в банке, операционные доходы до создания резервов увеличились на 27,9% год к году за шесть месяцев 2024 г. до 37 млрд руб. Тогда как чистые комиссионные доходы банка выросли на 56% до 13 млрд руб.

12 июля «Ведомости» писали о том, что МТС-банк за пять месяцев 2024 г. нарастил чистую прибыль по МСФО на 43,1% г/г до 6,4 млрд руб. при рентабельности собственного капитала на уровне 19,4%. Однако, акции банка слабо отреагировали на публикацию финрезультатов. На максимуме 12 июля они доходили до 1868,5 руб. (+1,8%), а затем и вовсе перешли к снижению – до 1824 руб. (-0,65%). По сравнению с ценой первичного публичного размещения (IPO) в 2500 руб. бумаги потеряли 27%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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