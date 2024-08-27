МТС-банк увеличил чистую прибыль на 32% в первом полугодии
Чистая прибыль по МСФО во II квартале 2024 г. составила 3,9 млрд руб., что на 30% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Как отмечают в банке, операционные доходы до создания резервов увеличились на 27,9% год к году за шесть месяцев 2024 г. до 37 млрд руб. Тогда как чистые комиссионные доходы банка выросли на 56% до 13 млрд руб.
12 июля «Ведомости» писали о том, что МТС-банк за пять месяцев 2024 г. нарастил чистую прибыль по МСФО на 43,1% г/г до 6,4 млрд руб. при рентабельности собственного капитала на уровне 19,4%. Однако, акции банка слабо отреагировали на публикацию финрезультатов. На максимуме 12 июля они доходили до 1868,5 руб. (+1,8%), а затем и вовсе перешли к снижению – до 1824 руб. (-0,65%). По сравнению с ценой первичного публичного размещения (IPO) в 2500 руб. бумаги потеряли 27%.