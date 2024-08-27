МТС-банк увеличил чистую прибыль на 32% в первом полугодии

12 июля «Ведомости» писали о том, что МТС-банк за пять месяцев 2024 г. нарастил чистую прибыль по МСФО на 43,1% г/г до 6,4 млрд руб. при рентабельности собственного капитала на уровне 19,4%. Однако, акции банка слабо отреагировали на публикацию финрезультатов. На максимуме 12 июля они доходили до 1868,5 руб. (+1,8%), а затем и вовсе перешли к снижению – до 1824 руб. (-0,65%). По сравнению с ценой первичного публичного размещения (IPO) в 2500 руб. бумаги потеряли 27%.