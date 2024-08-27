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ЦБ России аннулировал брокерскую лицензию «Голдман сакс банка»

Ведомости

Банк России аннулировал брокерскую лицензию ООО «Голдман cакс банк», следует из сообщения регулятора.

Лицензия была аннулирована после заявления самой организации, которое было направлено в ЦБ.

Goldman Sachs Group была основана в 1869 г. и является одним из крупнейших инвестиционных банков мира. Финансовый конгломерат занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами и предоставляет широкий спектр финансовых услуг.

В августе 2023 г. Арбитражный суд Москвы наложил арест на 37 млн обыкновенных акций «Детского мира», принадлежащих Goldman Sachs Group, после иска банка «ФК Открытие». Заявление «Открытия» было связано с нарушением Goldman Sachs соглашения между банками. После ведения в феврале 2022 г. в отношении «Открытия» санкций со стороны ЕС, США и Великобритании контрагент уведомил российский банк о прекращении всех сделок по генсоглашению по расчетам на срочных финансовых рынках.

2 ноября того же года российский банк выиграл судебный спор с Goldman Sachs. Арбитражный суд Москвы взыскал с компаний американской финансовой группы в пользу российского банка задолженность в размере 614,7 млн руб. и еще 200 000 руб. расходов по оплате госпошлины. Просьбу защиты российского банка удвоить сумму иска на случай неисполнения решения суда со стороны американской группы суд не удовлетворил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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