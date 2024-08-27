ЦБ России аннулировал брокерскую лицензию «Голдман сакс банка»

В августе 2023 г. Арбитражный суд Москвы наложил арест на 37 млн обыкновенных акций «Детского мира», принадлежащих Goldman Sachs Group, после иска банка «ФК Открытие». Заявление «Открытия» было связано с нарушением Goldman Sachs соглашения между банками. После ведения в феврале 2022 г. в отношении «Открытия» санкций со стороны ЕС, США и Великобритании контрагент уведомил российский банк о прекращении всех сделок по генсоглашению по расчетам на срочных финансовых рынках.