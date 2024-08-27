ЦБ России аннулировал брокерскую лицензию «Голдман сакс банка»
Банк России аннулировал брокерскую лицензию ООО «Голдман cакс банк», следует из сообщения регулятора.
Лицензия была аннулирована после заявления самой организации, которое было направлено в ЦБ.
Goldman Sachs Group была основана в 1869 г. и является одним из крупнейших инвестиционных банков мира. Финансовый конгломерат занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами и предоставляет широкий спектр финансовых услуг.
В августе 2023 г. Арбитражный суд Москвы наложил арест на 37 млн обыкновенных акций «Детского мира», принадлежащих Goldman Sachs Group, после иска банка «ФК Открытие». Заявление «Открытия» было связано с нарушением Goldman Sachs соглашения между банками. После ведения в феврале 2022 г. в отношении «Открытия» санкций со стороны ЕС, США и Великобритании контрагент уведомил российский банк о прекращении всех сделок по генсоглашению по расчетам на срочных финансовых рынках.
2 ноября того же года российский банк выиграл судебный спор с Goldman Sachs. Арбитражный суд Москвы взыскал с компаний американской финансовой группы в пользу российского банка задолженность в размере 614,7 млн руб. и еще 200 000 руб. расходов по оплате госпошлины. Просьбу защиты российского банка удвоить сумму иска на случай неисполнения решения суда со стороны американской группы суд не удовлетворил.