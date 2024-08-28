Банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за китайскую технику

Как отмечает источник издания, через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10–20% всех ноутбуков, а по другим категориям товаров доля может достигать 30%, операцию блокируют в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ, а также, что проведение платежей через ОАЭ было обусловлено самой низкой комиссией из возможных в 1–3%.