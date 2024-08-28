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Банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за китайскую технику

Ведомости

Банки ОАЭ начали отклонять российские платежи, хотя ранее российские импортеры платили через банки Дубая за китайскую технику, которая не ввозилась в ОАЭ, а сразу поступала в Россию. Прекращение платежей инициирует китайская сторона, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в банковском секторе.

Как отмечает источник издания, через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10–20% всех ноутбуков, а по другим категориям товаров доля может достигать 30%, операцию блокируют в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ, а также, что проведение платежей через ОАЭ было обусловлено самой низкой комиссией из возможных в 1–3%. 

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что блокировку инициирует китайская сторона из-за санкционных рисков, весной начали блокировать российские платежи за электронику. Речь идет о так называемых «грязных рублях», которые, как ранее сообщали СМИ, банки КНР пытаются сократить в секторе. По прогнозу экспертов, к концу осени – началу зимы в РФ может начаться дефицит техники, а цены вырастут на 8–10%.

29 июля стало известно, что около 80% банковских платежей в юанях возвращаются обратно в РФ. Клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках. 

Как писали 26 июля «Ведомости», китайские банки стали негласно делить валюту на «‎грязную» и «‎чистую»: «грязной» они считают ту, которая связана с Россией, тогда как работать они хотят только с «чистой» валютой. Генеральный директор АО «Первая группа», член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин рассказал, что такая позиция банков только усложняет расчеты импортеров с местными контрагентами, вынуждая их искать «чистый» юань где-то еще. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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