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«Сбер» запустил вклад в рупиях для физлиц

Ведомости

«Сбер» сообщил о запуске нового вклада в «дружественной валюте» – индийских рупиях, максимальный доход по нему составит 3,65% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Как рассказали в банке, вклады можно завести с 3 сентября – на один, два, три, шесть, девять месяцев или на весь год. Сам вклад можно открыть в очном отделении организации или онлайн. Также можно перевести деньги со счета или карты в рублях или другой валюте. Конвертация в рупии произойдет по курсу «Сбера», действующему на момент подтверждения перевода денег. Как утверждают в организации, вклады застрахованы так же, как и рублевые. Снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях.

3 сентября в «Сбере» заявили о росте торговли с Индией. Так, по словам зампреда правления Анатолия Попова, количество переводов клиентов индийского филиала банка из России в Индию за восемь месяцев 2024 г. увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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