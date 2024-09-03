«Сбер» запустил вклад в рупиях для физлиц

Как рассказали в банке, вклады можно завести с 3 сентября – на один, два, три, шесть, девять месяцев или на весь год. Сам вклад можно открыть в очном отделении организации или онлайн. Также можно перевести деньги со счета или карты в рублях или другой валюте. Конвертация в рупии произойдет по курсу «Сбера», действующему на момент подтверждения перевода денег. Как утверждают в организации, вклады застрахованы так же, как и рублевые. Снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях.