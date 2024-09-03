«Сбер» запустил вклад в рупиях для физлиц
«Сбер» сообщил о запуске нового вклада в «дружественной валюте» – индийских рупиях, максимальный доход по нему составит 3,65% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Как рассказали в банке, вклады можно завести с 3 сентября – на один, два, три, шесть, девять месяцев или на весь год. Сам вклад можно открыть в очном отделении организации или онлайн. Также можно перевести деньги со счета или карты в рублях или другой валюте. Конвертация в рупии произойдет по курсу «Сбера», действующему на момент подтверждения перевода денег. Как утверждают в организации, вклады застрахованы так же, как и рублевые. Снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях.
3 сентября в «Сбере» заявили о росте торговли с Индией. Так, по словам зампреда правления Анатолия Попова, количество переводов клиентов индийского филиала банка из России в Индию за восемь месяцев 2024 г. увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.