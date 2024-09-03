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В «Сбере» заявили о росте торговли с Индией

Ведомости

Сбербанк фиксирует увеличение рост переводов из РФ в Индию среди представителей бизнеса и физлиц, сообщил в интервью Reuters заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в преддверии ВЭФ-2024.

Как рассказал Попов, количество переводов клиентов индийского филиала банка из России в Индию за восемь месяцев 2024 г. увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. По его словам, российские компании увидели возможности для закупок, провели в тестовом режиме сделки в течение 2022-2023 г., потому на 2024 г. кредитная организация имеет рост переводов в 146%, а объема – на 40%.

Отвечая на вопрос о зависших рупиях, Попов заявил, что эта проблема была решена еще в 2023 г., а количество переводов физлиц из России в Индию выросло в 40 раз за восемь месяцев этого года по сравнению с 2023 г., а сумма – почти в 100 раз, но сообщив об остающейся проблеме дисбаланса торговли.

«Мы, как банк, не можем существовать в отрыве от наших клиентов. По данным индийского Министерства торговли, товарооборот между Россией и Индией за прошлый финансовый год увеличился на 33% до $65 миллиардов. Конечно, во многом такой рост был достигнут за счет увеличения поставок российской нефти в Индию», – заявил Попов.

По его словам для устранения дисбаланса в экспорте, Индии нужно нарастить поставки товаров в РФ примерно в 10 раз. 

13 августа сообщалось, что Россия и Индия могут ввести базовый обменный курс рупии к рублю. как писала The Economic Times, курс установят центробанки обеих стран – Резервный банк Индии (RBI) и Банк России. Неназванный высокопоставленный индийский банкир заявил газете, что для того чтобы базовая ставка была ставкой транзакции, регуляторам необходимо подписать соглашение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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