В «Сбере» заявили о росте торговли с Индией

Отвечая на вопрос о зависших рупиях, Попов заявил, что эта проблема была решена еще в 2023 г., а количество переводов физлиц из России в Индию выросло в 40 раз за восемь месяцев этого года по сравнению с 2023 г., а сумма – почти в 100 раз, но сообщив об остающейся проблеме дисбаланса торговли.