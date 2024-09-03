В «Сбере» заявили о росте торговли с Индией
Как рассказал Попов, количество переводов клиентов индийского филиала банка из России в Индию за восемь месяцев 2024 г. увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. По его словам, российские компании увидели возможности для закупок, провели в тестовом режиме сделки в течение 2022-2023 г., потому на 2024 г. кредитная организация имеет рост переводов в 146%, а объема – на 40%.
Отвечая на вопрос о зависших рупиях, Попов заявил, что эта проблема была решена еще в 2023 г., а количество переводов физлиц из России в Индию выросло в 40 раз за восемь месяцев этого года по сравнению с 2023 г., а сумма – почти в 100 раз, но сообщив об остающейся проблеме дисбаланса торговли.
«Мы, как банк, не можем существовать в отрыве от наших клиентов. По данным индийского Министерства торговли, товарооборот между Россией и Индией за прошлый финансовый год увеличился на 33% до $65 миллиардов. Конечно, во многом такой рост был достигнут за счет увеличения поставок российской нефти в Индию», – заявил Попов.
По его словам для устранения дисбаланса в экспорте, Индии нужно нарастить поставки товаров в РФ примерно в 10 раз.
13 августа сообщалось, что Россия и Индия могут ввести базовый обменный курс рупии к рублю. как писала The Economic Times, курс установят центробанки обеих стран – Резервный банк Индии (RBI) и Банк России. Неназванный высокопоставленный индийский банкир заявил газете, что для того чтобы базовая ставка была ставкой транзакции, регуляторам необходимо подписать соглашение.