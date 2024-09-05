Банки раскритиковали законопроект о регулировании BNPL

Как пояснил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, главная цель инициативы заключается в том, чтобы механизм рассрочки не использовался для фактического кредитования, что часто происходит без соблюдения требований, которые распространяются на кредиторов. Такая ситуация может создать проблемы для всего рынка, уточнил он.