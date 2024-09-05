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Банки раскритиковали законопроект о регулировании BNPL

Ведомости

Ассоциация банков России (АБР) выступила с критикой законопроекта по регулированию рынка рассрочки (BNPL), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо банкиров депутатам.

По мнению банкиров, законопроект в текущем виде может сделать рынок рассрочки невыгодным для потребителей и продавцов. Нововведения неоправданно увеличат стоимость сервиса и усложнят процесс идентификации клиентов.

Авторы письма предлагают отменить для BNPL-сервисов обязательство по передаче данных в Бюро кредитных историй (БКИ). Помимо этого, банкиры предлагают не делать форму заключения договора рассрочки аналогичной форме договора о потребительском кредите с таблицей и графиком платежей.

Авторы также попросили не убирать существующую для клиентов BNPL возможность платно увеличить срок рассрочки. Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает вместо этого ввести штраф за неисполнение обязательств по рассрочке.

В августе депутаты Госдумы внесли законопроект о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки. Он, в частности, направлен на регулирование деятельности посредников и устанавливает рамки, в которых их услуги могут предоставляться.

Как пояснил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, главная цель инициативы заключается в том, чтобы механизм рассрочки не использовался для фактического кредитования, что часто происходит без соблюдения требований, которые распространяются на кредиторов. Такая ситуация может создать проблемы для всего рынка, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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