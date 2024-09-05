Банки раскритиковали законопроект о регулировании BNPL
Ассоциация банков России (АБР) выступила с критикой законопроекта по регулированию рынка рассрочки (BNPL), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо банкиров депутатам.
По мнению банкиров, законопроект в текущем виде может сделать рынок рассрочки невыгодным для потребителей и продавцов. Нововведения неоправданно увеличат стоимость сервиса и усложнят процесс идентификации клиентов.
Авторы письма предлагают отменить для BNPL-сервисов обязательство по передаче данных в Бюро кредитных историй (БКИ). Помимо этого, банкиры предлагают не делать форму заключения договора рассрочки аналогичной форме договора о потребительском кредите с таблицей и графиком платежей.
Авторы также попросили не убирать существующую для клиентов BNPL возможность платно увеличить срок рассрочки. Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает вместо этого ввести штраф за неисполнение обязательств по рассрочке.
В августе депутаты Госдумы внесли законопроект о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки. Он, в частности, направлен на регулирование деятельности посредников и устанавливает рамки, в которых их услуги могут предоставляться.
Как пояснил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, главная цель инициативы заключается в том, чтобы механизм рассрочки не использовался для фактического кредитования, что часто происходит без соблюдения требований, которые распространяются на кредиторов. Такая ситуация может создать проблемы для всего рынка, уточнил он.