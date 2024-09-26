Клиенты Райффайзенбанка сняли 120 млрд рублей перед отменой переводов в валюте
За месяц остатки на счетах юридических лиц снизились на 9,6% до 531 млрд руб. на 1 сентября. За тот же период объем средств на счете физлиц и юрлиц-нерезидентов сократился на 11,7% до 490,5 млрд руб.
Согласно отчетности, за июнь – август юрлица вывели со счетов банка 110,8 млрд руб., остатки на их депозитах за указанный период сократились в 4,2 раза, до 2,4 млрд руб. на 1 сентября. Население за три месяца сняло со счетов в Райффайзенбанке 127,2 млрд руб., со срочных вкладов – почти 77% средств.
15 августа Райффайзенбанк объявил, что перестанет совершать исходящие переводы в валюте для физлиц со 2 сентября 2024 г.
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступил к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщил, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.