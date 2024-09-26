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Клиенты Райффайзенбанка сняли 120 млрд рублей перед отменой переводов в валюте

Ведомости

Клиенты Райффайзенбанка в августе вывели со счетов 121,1 млрд руб. перед анонсированной банком остановкой валютных переводов со 2 сентября. Отток оказался максимальным с мая 2023 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оборотную ведомость кредитной организации.

За месяц остатки на счетах юридических лиц снизились на 9,6% до 531 млрд руб. на 1 сентября. За тот же период объем средств на счете физлиц и юрлиц-нерезидентов сократился на 11,7% до 490,5 млрд руб.

Согласно отчетности, за июнь – август юрлица вывели со счетов банка 110,8 млрд руб., остатки на их депозитах за указанный период сократились в 4,2 раза, до 2,4 млрд руб. на 1 сентября. Население за три месяца сняло со счетов в Райффайзенбанке 127,2 млрд руб., со срочных вкладов – почти 77% средств.

15 августа Райффайзенбанк объявил, что перестанет совершать исходящие переводы в валюте для физлиц со 2 сентября 2024 г.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступил к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В апреле 2024 г. RBI сообщил, что ожидает запроса от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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