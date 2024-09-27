Первый зампред правления ВТБ допустил повышение ставки ЦБ выше 20%

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%: инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. По мнению Банка России, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г. В этой связи ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.