Первый зампред правления ВТБ допустил повышение ставки ЦБ выше 20%
«Я персонально согласен с тем, что мы будем тестировать максимум 20% и пробивать его для того, чтобы обуздать нашу инфляцию», – сказал Пьянов.
По его словам, «рекорд нового времени» по значению ключевой ставки может быть превышен до конца 2024 г. Пьянов также сообщил, что ВТБ в плане на 2025 г. заложил инфляцию на уровне 6% и среднюю ключевую ставку в 19%.
«При таком значительно более мягком бюджете и сложном рынке труда мы не видим значимых помощников для Центрального банка для обуздания инфляции в 2025 г.», – отметил он, добавив, что основной интригой предстоящего опорного заседания совета директоров ЦБ 25 октября станет оценка регулятором параметров нового трехлетнего бюджета.
Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%: инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. По мнению Банка России, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г. В этой связи ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.