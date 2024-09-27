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Первый зампред правления ВТБ допустил повышение ставки ЦБ выше 20%

Ведомости

Ключевая ставка Банка России может превысить уровень в 20%. Об этом заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, пишет «Интерфакс».

«Я персонально согласен с тем, что мы будем тестировать максимум 20% и пробивать его для того, чтобы обуздать нашу инфляцию», – сказал Пьянов.

По его словам, «рекорд нового времени» по значению ключевой ставки может быть превышен до конца 2024 г. Пьянов также сообщил, что ВТБ в плане на 2025 г. заложил инфляцию на уровне 6% и среднюю ключевую ставку в 19%.

«При таком значительно более мягком бюджете и сложном рынке труда мы не видим значимых помощников для Центрального банка для обуздания инфляции в 2025 г.», – отметил он, добавив, что основной интригой предстоящего опорного заседания совета директоров ЦБ 25 октября станет оценка регулятором параметров нового трехлетнего бюджета.

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%: инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. По мнению Банка России, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г. В этой связи ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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