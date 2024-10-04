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«Сберу» выделят дополнительные лимиты по семейной ипотеке

Ведомости

Сбербанк получит дополнительные лимиты по семейной ипотеке 7-8 октября в размере 90 млрд руб., сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в кулуарах Международной строительной недели.

«Уже 7-8 октября перераспределенные лимиты по семейной ипотеке в объеме 90 млрд руб. поступят в Сбер», – сказал он (цитата по ТАСС).

18 сентября Сбербанк приостановил запись на сделки по «Семейной ипотеке». В кредитной организации объяснили это тем, что лимит денежных средств, выделенных правительством, закончился. При этом «Сбер» продолжил принимать заявки клиентов, а запись на сделки пообещал возобновить после выделения дополнительного лимита.

Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет. В июле Минфин сообщил о перезапуске программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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