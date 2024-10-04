«Сберу» выделят дополнительные лимиты по семейной ипотеке
Сбербанк получит дополнительные лимиты по семейной ипотеке 7-8 октября в размере 90 млрд руб., сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в кулуарах Международной строительной недели.
«Уже 7-8 октября перераспределенные лимиты по семейной ипотеке в объеме 90 млрд руб. поступят в Сбер», – сказал он (цитата по ТАСС).
18 сентября Сбербанк приостановил запись на сделки по «Семейной ипотеке». В кредитной организации объяснили это тем, что лимит денежных средств, выделенных правительством, закончился. При этом «Сбер» продолжил принимать заявки клиентов, а запись на сделки пообещал возобновить после выделения дополнительного лимита.
Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет. В июле Минфин сообщил о перезапуске программы.