ВТБ не намерен выкупать акции у недружественных нерезидентов
ВТБ не планирует выкупать акции у недружественных нерезидентов, рассказал журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Заявление прозвучало после того, как 9 октября президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее банку проводить сделки со своими акциями, принадлежащими инвесторам из недружественных государств, и акциями дочерних компаний.
Пьянов напомнил, что в августе 2022 г. Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», из-за которого банк был ограничен в осуществлении каких-либо сделок с капиталом без специального разрешения главы государства.
«В силу ранее озвученных планов по реорганизации ВТБ и его дочерних банков мы получили у президента генеральное разрешение на такие реорганизации. Все эти задачи и планы публичны, процедуры носят технический характер, на обслуживании клиентов не скажутся», – рассказал Пьянов.
Он подчеркнул, что у ВТБ нет планов производить «выкуп акций у недружественных лиц, какие-то операции, кроме реорганизационных».
ВТБ попал под блокирующие санкции в день начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. и пострадал от них значительно сильнее, чем другие игроки: бизнес-модель госбанка оказалась гораздо более уязвима к санкционным рискам, говорилось в сообщении ВТБ. В том же году в силу вступил закон № 292-ФЗ, который позволяет банкам, попавшим под санкции, провести реорганизацию. Банк, в частности, может создать новое юрлицо, перевести на него заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами.