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ВТБ не намерен выкупать акции у недружественных нерезидентов

Ведомости

ВТБ не планирует выкупать акции у недружественных нерезидентов, рассказал журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Заявление прозвучало после того, как 9 октября президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее банку проводить сделки со своими акциями, принадлежащими инвесторам из недружественных государств, и акциями дочерних компаний.

Пьянов напомнил, что в августе 2022 г. Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», из-за которого банк был ограничен в осуществлении каких-либо сделок с капиталом без специального разрешения главы государства.

«В силу ранее озвученных планов по реорганизации ВТБ и его дочерних банков мы получили у президента генеральное разрешение на такие реорганизации. Все эти задачи и планы публичны, процедуры носят технический характер, на обслуживании клиентов не скажутся», – рассказал Пьянов.

Он подчеркнул, что у ВТБ нет планов производить «выкуп акций у недружественных лиц, какие-то операции, кроме реорганизационных».

ВТБ попал под блокирующие санкции в день начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. и пострадал от них значительно сильнее, чем другие игроки: бизнес-модель госбанка оказалась гораздо более уязвима к санкционным рискам, говорилось в сообщении ВТБ. В том же году в силу вступил закон № 292-ФЗ, который позволяет банкам, попавшим под санкции, провести реорганизацию. Банк, в частности, может создать новое юрлицо, перевести на него заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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