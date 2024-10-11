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«Сбер»: рынок сервисов BNPL может достичь 400 млрд рублей в 2024 году

Ведомости

Рынок сервисов беспроцентной рассрочки BNPL (Buy now, pay later) может догнать POS-кредитование и достичь 400 млрд рублей в 2024 г. Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Широков считает, что сервис продолжит пользоваться популярностью среди клиентов маркетплейсов и других магазинов, при условии, что в регулировании не будет серьезных изменений.

В августе депутаты Госдумы внесли законопроект о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки. Он, в частности, направлен на регулирование деятельности посредников и устанавливает рамки, в которых их услуги могут предоставляться. Как пояснил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, главная цель инициативы заключается в том, чтобы механизм рассрочки не использовался для фактического кредитования, что часто происходит без соблюдения требований, которые распространяются на кредиторов. Такая ситуация может создать проблемы для всего рынка, уточнил он.

В сентябре Ассоциация банков России (АБР) выступила с критикой законопроекта. По мнению банкиров, законопроект в текущем виде может сделать рынок рассрочки невыгодным для потребителей и продавцов. Нововведения неоправданно увеличат стоимость сервиса и усложнят процесс идентификации клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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