«Сбер»: рынок сервисов BNPL может достичь 400 млрд рублей в 2024 году
Рынок сервисов беспроцентной рассрочки BNPL (Buy now, pay later) может догнать POS-кредитование и достичь 400 млрд рублей в 2024 г. Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
Широков считает, что сервис продолжит пользоваться популярностью среди клиентов маркетплейсов и других магазинов, при условии, что в регулировании не будет серьезных изменений.
В августе депутаты Госдумы внесли законопроект о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки. Он, в частности, направлен на регулирование деятельности посредников и устанавливает рамки, в которых их услуги могут предоставляться. Как пояснил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, главная цель инициативы заключается в том, чтобы механизм рассрочки не использовался для фактического кредитования, что часто происходит без соблюдения требований, которые распространяются на кредиторов. Такая ситуация может создать проблемы для всего рынка, уточнил он.
В сентябре Ассоциация банков России (АБР) выступила с критикой законопроекта. По мнению банкиров, законопроект в текущем виде может сделать рынок рассрочки невыгодным для потребителей и продавцов. Нововведения неоправданно увеличат стоимость сервиса и усложнят процесс идентификации клиентов.