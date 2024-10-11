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Сбербанк отменил комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

Ведомости

Сбербанк отменяет обязательное требование о комиссии для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки на новостройки. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.

«В связи с тем, что с 10 октября ЦБ скорректировал требования по контролю за показателем предельной стоимости кредита (ПСК), Сбер возобновляет проведение сделок на “Домклик” на приобретение новостроек (готовое или строящееся жилье) по базовым ставкам без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков, таких как субсидирование ставки», – говорится в сообщении.

С 11 октября комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки также отменил ВТБ. В банке при этом допустили новые изменения по условиям ипотечных программ из-за нестабильной ситуации на рынке.

10 октября совет директоров Банка России принял решение не ограничивать для банков ПСК по ипотечным кредитам на покупку жилья или земельного участка до 31 марта 2025 г. Регулятор пояснил, что это позволит банкам отразить изменения в ипотечных ставках в условиях меняющейся ситуации на финансовом рынке, включая последствия решений по ключевой ставке. При этом для других продуктов кредитных организаций ограничения ПСК сохраняются.

13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7%. В конце сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала дальнейшее повышение ключевой ставки. Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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