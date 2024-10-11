Сбербанк отменил комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

10 октября совет директоров Банка России принял решение не ограничивать для банков ПСК по ипотечным кредитам на покупку жилья или земельного участка до 31 марта 2025 г. Регулятор пояснил, что это позволит банкам отразить изменения в ипотечных ставках в условиях меняющейся ситуации на финансовом рынке, включая последствия решений по ключевой ставке. При этом для других продуктов кредитных организаций ограничения ПСК сохраняются.