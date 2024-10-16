Чистая прибыль Morgan Stanley достигла $3,2 млрд в III квартале

Годом ранее показатель чистой прибыли составил $2,41 млрд за аналогичный период. По информации Reuters, финпоказатели превысили ранние прогнозы благодаря инвестиционно-банковским доходам, которые выросли на 56% в III квартале, превзойдя конкурирующих Goldman Sachs и JPMorgan Chase с показателями в 20% и 31% соответственно. По оценкам LSEG, прибыль Morgan Stanley подскочила до $1,88 на акцию, превысив прогнозы аналитиков в $1,58. Банк вел IPO для компании Lineage, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть холодильных складов, и поставщика услуг по техническому обслуживанию двигателей самолетов StandardAero.