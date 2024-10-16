Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Чистая прибыль Morgan Stanley достигла $3,2 млрд в III квартале

Ведомости

Чистая прибыль американского инвестбанка Morgan Stanley увеличилась на 32% – до $3,2 млрд в III квартале 2024 г., следует из данных кредитора.

Выручка за III квартал составила $15,4 млрд. Также выручка от институциональных ценных бумаг составила $6,8 млрд, что отражает повышение клиентской активности и увеличением темпов инвестирования, подчеркнули в компании.

Годом ранее показатель чистой прибыли составил $2,41 млрд за аналогичный период. По информации Reuters, финпоказатели превысили ранние прогнозы благодаря инвестиционно-банковским доходам, которые выросли на 56% в III квартале, превзойдя конкурирующих Goldman Sachs и JPMorgan Chase с показателями в 20% и 31% соответственно. По оценкам LSEG, прибыль Morgan Stanley подскочила до $1,88 на акцию, превысив прогнозы аналитиков в $1,58. Банк вел IPO для компании Lineage, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть холодильных складов, и поставщика услуг по техническому обслуживанию двигателей самолетов StandardAero.

Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), положительные показатели инвестбанков демонстрируют оживление инвестиционного рынка, однако игроки по-прежнему испытывают беспокойство из-за «неприятных сюрпризов» от двух самых дорогих компаний Европы – тяжеловеса в сфере полупроводникового оборудования ASML и владеющей люксовыми брендами LVMH. В частности, 15 октября ASML сообщила о снижении объемов поставок, а в LVMH сообщили о повторном снижении спроса со стороны Китая.

Конкурент Morgan Stanley в лице Goldman Sachs 15 октября сообщил, что чистая прибыль инвестбанка подскочила на 45% до почти $3 млрд в III квартале 2024 г. благодаря увеличению объемов торгов акциями. По информации Financial Times, на рост чистой прибыли в годовом исчислении также повлияли прошлогодние убытки, которые понес банк из-за отката объема торговли на рыке потребительского банкинга и инвестиций в недвижимость.

Также банк заключил несколько новых соглашений на предоставление инвестиционных услуг, в частности – консультировал кондитерского гиганта Mars при покупке за $36 млрд производителя пищевой продукции Kellanova. Эта сделка стала крупнейшей в США в 2024 г. Также заявлялось, что положительные показатели инвестбанков обусловлены «возрождением» деятельности по заключению сделок на бирже и «надеждами» Уолл-стрит в продолжении тенденции на возобновление активной торговли бумагами.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных