Чистая прибыль Morgan Stanley достигла $3,2 млрд в III квартале
Чистая прибыль американского инвестбанка Morgan Stanley увеличилась на 32% – до $3,2 млрд в III квартале 2024 г., следует из данных кредитора.
Выручка за III квартал составила $15,4 млрд. Также выручка от институциональных ценных бумаг составила $6,8 млрд, что отражает повышение клиентской активности и увеличением темпов инвестирования, подчеркнули в компании.
Годом ранее показатель чистой прибыли составил $2,41 млрд за аналогичный период. По информации Reuters, финпоказатели превысили ранние прогнозы благодаря инвестиционно-банковским доходам, которые выросли на 56% в III квартале, превзойдя конкурирующих Goldman Sachs и JPMorgan Chase с показателями в 20% и 31% соответственно. По оценкам LSEG, прибыль Morgan Stanley подскочила до $1,88 на акцию, превысив прогнозы аналитиков в $1,58. Банк вел IPO для компании Lineage, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть холодильных складов, и поставщика услуг по техническому обслуживанию двигателей самолетов StandardAero.
Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), положительные показатели инвестбанков демонстрируют оживление инвестиционного рынка, однако игроки по-прежнему испытывают беспокойство из-за «неприятных сюрпризов» от двух самых дорогих компаний Европы – тяжеловеса в сфере полупроводникового оборудования ASML и владеющей люксовыми брендами LVMH. В частности, 15 октября ASML сообщила о снижении объемов поставок, а в LVMH сообщили о повторном снижении спроса со стороны Китая.
Конкурент Morgan Stanley в лице Goldman Sachs 15 октября сообщил, что чистая прибыль инвестбанка подскочила на 45% до почти $3 млрд в III квартале 2024 г. благодаря увеличению объемов торгов акциями. По информации Financial Times, на рост чистой прибыли в годовом исчислении также повлияли прошлогодние убытки, которые понес банк из-за отката объема торговли на рыке потребительского банкинга и инвестиций в недвижимость.
Также банк заключил несколько новых соглашений на предоставление инвестиционных услуг, в частности – консультировал кондитерского гиганта Mars при покупке за $36 млрд производителя пищевой продукции Kellanova. Эта сделка стала крупнейшей в США в 2024 г. Также заявлялось, что положительные показатели инвестбанков обусловлены «возрождением» деятельности по заключению сделок на бирже и «надеждами» Уолл-стрит в продолжении тенденции на возобновление активной торговли бумагами.