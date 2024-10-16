ЦБ: «Яндекс», Ozon и Wildberries заняли 40% рынка электронных денег
Банки трех крупнейших небанковских экосистем занимают 40% на рынке электронных денег – три года назад они занимали 2% – в 20 раз меньше, – заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на форуме «Финополис».
Речь идет о «Яндексе», Ozon и Wildberries – технологические гиганты страны продолжают расширять свои банковские услуги, что вызывает обеспокоенность у традиционных банков, не выдерживающих конкуренции с этими маркетплейсами.
Скоробогатова также добавила, что в России в течение двух ближайших лет 90–92% платежей будут проходить безналично. «Это уровень мировых лидеров с точки зрения развития безналичных платежей», – подчеркнула член совета директоров Банка России.
По статистике ЦБ, за три года количество платежей по картам сократилось на 12%, а доля платежей с помощью других инструментов выросла, добавила экономист. Она пояснила, что число покупок с помощью QR-кодов, системы быстрых платежей и биометрии в последнее время стремительно возросло.
16 октября «Ведомости» сообщили о завершении 10 октября внедрения НСПК универсального QR-кода во всей эквайринговой сети СБП, которая является сервисом ЦБ. Его могут использовать 207 банков и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП.