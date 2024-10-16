ЦБ: «Яндекс», Ozon и Wildberries заняли 40% рынка электронных денег

По статистике ЦБ, за три года количество платежей по картам сократилось на 12%, а доля платежей с помощью других инструментов выросла, добавила экономист. Она пояснила, что число покупок с помощью QR-кодов, системы быстрых платежей и биометрии в последнее время стремительно возросло.