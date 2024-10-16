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ЦБ: «Яндекс», Ozon и Wildberries заняли 40% рынка электронных денег

Ведомости

Банки трех крупнейших небанковских экосистем занимают 40% на рынке электронных денег – три года назад они занимали 2% – в 20 раз меньше, – заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на форуме «Финополис».

Речь идет о «Яндексе», Ozon и Wildberries – технологические гиганты страны продолжают расширять свои банковские услуги, что вызывает обеспокоенность у традиционных банков, не выдерживающих конкуренции с этими маркетплейсами.

Скоробогатова также добавила, что в России в течение двух ближайших лет 90–92% платежей будут проходить безналично. «Это уровень мировых лидеров с точки зрения развития безналичных платежей», – подчеркнула член совета директоров Банка России.

По статистике ЦБ, за три года количество платежей по картам сократилось на 12%, а доля платежей с помощью других инструментов выросла, добавила экономист. Она пояснила, что число покупок с помощью QR-кодов, системы быстрых платежей и биометрии в последнее время стремительно возросло. 

16 октября «Ведомости» сообщили о завершении 10 октября внедрения НСПК универсального QR-кода во всей эквайринговой сети СБП, которая является сервисом ЦБ. Его могут использовать 207 банков и более 4,8 млн торговых точек, работающих через СБП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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