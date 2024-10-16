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ЦБ: реальные ставки по рассрочке могут достигать 60% годовых

Ведомости

Реальные ставки по рассрочке могут доходить до 60% годовых, заявил глава департамента регулирования Банка России Александр Данилов на полях форума «Финополис». По его словам, рассрочка ничем не отличается от кредита.

«Если вы что-то не заплатили – штраф, если вы просрочили – включается ставка. Мы считали – 60% годовых», – сказал он, отметив, что потребители этого не видят, поскольку выбирают услугу на несколько месяцев.

В этом вопросе Данилов подчеркнул, что регулирование рынка рассрочки назрело. Он пояснил, что при анализе ставок регулятор обращался к крупным компаниям, а не «маргинальным» сервисам. Данилов также заявил, что 60% – это «вполне рыночная стоимость».

«Мой посыл очень простой: если что-то выглядит как утка, крякает как утка, ходит как утка, то это утка. Вот и здесь то же самое: если вы видите, что вам дают деньги, но за это с вас просят комиссии, штрафы <...> и реальная цена вопроса измеряется десятками годовых, чем это отличается от простого потребительского кредита?» – сказал позднее журналистам Данилов в кулуарах форума.

Некоторые представители бизнеса не согласились с Даниловым. Глава BNPL-сервиса «Подели» Олег Ряженов-Симс, в частности, отметил, что у «ответственных операторов» рассрочка абсолютно бесплатна. По его словам, если клиент соблюдает правила договора, проценты не начисляются и штрафы платить не нужно.

В августе депутаты Госдумы внесли законопроект о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки. Он, в частности, направлен на регулирование деятельности посредников и устанавливает рамки, в которых их услуги могут предоставляться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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