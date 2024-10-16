ЦБ: реальные ставки по рассрочке могут достигать 60% годовых

«Мой посыл очень простой: если что-то выглядит как утка, крякает как утка, ходит как утка, то это утка. Вот и здесь то же самое: если вы видите, что вам дают деньги, но за это с вас просят комиссии, штрафы <...> и реальная цена вопроса измеряется десятками годовых, чем это отличается от простого потребительского кредита?» – сказал позднее журналистам Данилов в кулуарах форума.