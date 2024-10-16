ЦБ: реальные ставки по рассрочке могут достигать 60% годовых
Реальные ставки по рассрочке могут доходить до 60% годовых, заявил глава департамента регулирования Банка России Александр Данилов на полях форума «Финополис». По его словам, рассрочка ничем не отличается от кредита.
«Если вы что-то не заплатили – штраф, если вы просрочили – включается ставка. Мы считали – 60% годовых», – сказал он, отметив, что потребители этого не видят, поскольку выбирают услугу на несколько месяцев.
В этом вопросе Данилов подчеркнул, что регулирование рынка рассрочки назрело. Он пояснил, что при анализе ставок регулятор обращался к крупным компаниям, а не «маргинальным» сервисам. Данилов также заявил, что 60% – это «вполне рыночная стоимость».
«Мой посыл очень простой: если что-то выглядит как утка, крякает как утка, ходит как утка, то это утка. Вот и здесь то же самое: если вы видите, что вам дают деньги, но за это с вас просят комиссии, штрафы <...> и реальная цена вопроса измеряется десятками годовых, чем это отличается от простого потребительского кредита?» – сказал позднее журналистам Данилов в кулуарах форума.
Некоторые представители бизнеса не согласились с Даниловым. Глава BNPL-сервиса «Подели» Олег Ряженов-Симс, в частности, отметил, что у «ответственных операторов» рассрочка абсолютно бесплатна. По его словам, если клиент соблюдает правила договора, проценты не начисляются и штрафы платить не нужно.
В августе депутаты Госдумы внесли законопроект о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки. Он, в частности, направлен на регулирование деятельности посредников и устанавливает рамки, в которых их услуги могут предоставляться.