ФАС признала некорректной рекламу Сбербанка о кредитной карте

В сентябре ФАС также признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка, которая распространялась в Московском метрополитене. В рекламе было указано: «Платежи и переводы для бизнеса за 0 руб.», но на официальном сайте финансовой компании сообщалось, что условие действует лишь для клиентов с подпиской. При этом лимит по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляет 10 млн руб. в месяц. По мнению ФАС, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение. Служба возбудила в отношении организации дело, ей грозит штраф.