ФАС признала некорректной рекламу Сбербанка о кредитной карте
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала «Сбербанку России» предписание о прекращении нарушения закона о рекламе в связи с тем, что организация использовала некорректное сравнение в рекламе своей кредитной карты. Об этом сообщается на сайте ФАС.
Проверка началась после жалобы от гражданина на объявление банка, которое транслировалось на конструкции в Москве и содержало в себе утверждение: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта».
«Согласно закону о рекламе, при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения», – пояснили в ФАС.
По мнению ведомства, действия «Сбербанка» могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. В связи с чем служба выдала организации предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В случае его неисполнения банку грозит штраф.
В сентябре ФАС также признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка, которая распространялась в Московском метрополитене. В рекламе было указано: «Платежи и переводы для бизнеса за 0 руб.», но на официальном сайте финансовой компании сообщалось, что условие действует лишь для клиентов с подпиской. При этом лимит по бесплатным переводам и платежам физическим лицам составляет 10 млн руб. в месяц. По мнению ФАС, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение. Служба возбудила в отношении организации дело, ей грозит штраф.