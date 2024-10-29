Курс биткойна вырос до $73 000 впервые с марта
Стоимость криптовалюты биткоин (BTC) впервые с 14 марта превысила $73 000, свидетельствуют данные биржи Binance.
По состоянию на 22:25 мск его цена составила $73 079. В марте 2024 г. показатель достиг исторического максимума в $73 777, но затем криптовалюта быстро начала дешеветь и торговалась на уровне около $68 000. Вечером 2 апреля цена BTC упала ниже $65 000, следовало из данных Binance.
22 июля «Ведомости» писали об ожидающемся подъеме стоимости криптовалют на американских биржах в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США. Аналитики Bloomberg отмечали, что он является сторонником криптовалют. Проиграть от второго президентского срока Трампа могут только иностранные компании из сферы крипто, такие как Binance, OKX и Deribit.
14 октября Bloomberg со ссылкой на экспертов писал, что BTC преодолел отметку в $64 000, показав небольшой рост на 2,14% за 24 часа. Среди возможных причин рост цены и интереса покупателей к биткоину назван «неудачный» брифинг министра финансов КНР Лань Фоаня. В ходе брифинга не было озвучено конкретных мер или цифр, как правительство собирается поддерживать экономику, что вызвало криптовалютные спекуляции и отток инвесторов от рынка акций китайских компаний.