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Курс биткойна вырос до $73 000 впервые с марта

Ведомости

Стоимость криптовалюты биткоин (BTC) впервые с 14 марта превысила $73 000, свидетельствуют данные биржи Binance.

По состоянию на 22:25 мск его цена составила $73 079. В марте 2024 г. показатель достиг исторического максимума в $73 777, но затем криптовалюта быстро начала дешеветь и торговалась на уровне около $68 000. Вечером 2 апреля цена BTC упала ниже $65 000, следовало из данных Binance.

22 июля «Ведомости» писали об ожидающемся подъеме стоимости криптовалют на американских биржах в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США. Аналитики Bloomberg отмечали, что он является сторонником криптовалют. Проиграть от второго президентского срока Трампа могут только иностранные компании из сферы крипто, такие как Binance, OKX и Deribit.

14 октября Bloomberg со ссылкой на экспертов писал, что BTC преодолел отметку в $64 000, показав небольшой рост на 2,14% за 24 часа. Среди возможных причин рост цены и интереса покупателей к биткоину назван «неудачный» брифинг министра финансов КНР Лань Фоаня. В ходе брифинга не было озвучено конкретных мер или цифр, как правительство собирается поддерживать экономику, что вызвало криптовалютные спекуляции и отток инвесторов от рынка акций китайских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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