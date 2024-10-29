Курс биткойна вырос до $73 000 впервые с марта

14 октября Bloomberg со ссылкой на экспертов писал, что BTC преодолел отметку в $64 000, показав небольшой рост на 2,14% за 24 часа. Среди возможных причин рост цены и интереса покупателей к биткоину назван «неудачный» брифинг министра финансов КНР Лань Фоаня. В ходе брифинга не было озвучено конкретных мер или цифр, как правительство собирается поддерживать экономику, что вызвало криптовалютные спекуляции и отток инвесторов от рынка акций китайских компаний.