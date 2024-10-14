Цена биткоина превысила $64 000 на фоне ожиданий от экономических стимулов в КНР
Биткоин (BTC) преодолел отметку в $64 000, показав небольшой рост на 2,14% за 24 часа, следует из данных криптовалютной биржи Binance. Это связано с ожиданиями результатов от экономических стимулов в Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.
В частности, рост цены и интереса покупателей к биткоину обусловлен «неудачным» брифингом министра финансов КНР Лань Фоаня. Как отмечает ряд профильных изданий, специализирующихся на криптовалютном рынке, в ходе брифинга не было озвучено конкретных мер или цифр, как правительство собирается поддерживать экономику, что вызвало криптовалютные спекуляции и отток инвесторов от рынка акций китайских компаний.
Иной причиной роста цены называется последний опрос The Wall Street Journal касательно предпочтительного кандидата в президенты США. Так, по ключевым вопросам в некоторых колеблющихся штатах лидирует республиканец Дональд Трамп. Аналитики Bloomberg отмечали, что Трамп является сторонником криптовалют. Однако проиграть от второго президентского срока республиканца могут только иностранные компании из сферы крипто, такие как Binance, OKX и Deribit, считают аналитики издания.
29 июля стоимость биткоина впервые с июня превысила $70 000. На пике цена достигла $70 007, после чего незначительно снизилась до $69 800. С начала месяца стоимость биткоина выросла более чем на 11%. С начала года криптовалюта подорожала почти в 1,7 раза, а в марте 2024 г. показатель достиг исторического максимума в $73 777.