Цена биткоина превысила $64 000 на фоне ожиданий от экономических стимулов в КНР

29 июля стоимость биткоина впервые с июня превысила $70 000. На пике цена достигла $70 007, после чего незначительно снизилась до $69 800. С начала месяца стоимость биткоина выросла более чем на 11%. С начала года криптовалюта подорожала почти в 1,7 раза, а в марте 2024 г. показатель достиг исторического максимума в $73 777.