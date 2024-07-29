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Стоимость биткоина впервые с июня превысила $70 000

Ведомости

Стоимость криптовалюты биткоин (BTC) впервые с 10 июня 2024 г. превысила $70 000. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

На пике цена достигла $70 007, после чего незначительно снизилась до $69 800. С начала месяца стоимость биткоина выросла более чем на 11%. С начала года криптовалюта подорожала почти в 1,7 раза, а в марте 2024 г. показатель достиг исторического максимума в $73 777.

22 июля «Ведомости» писали об ожидающемся подъеме стоимости криптовалют на американских биржах в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. Аналитики Bloomberg отмечали, что Трамп является сторонником криптовалют. Однако, проиграть от второго президентского срока республиканца могут только иностранные компании из сферы крипто, такие как Binance, OKX и Deribit.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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