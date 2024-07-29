Стоимость биткоина впервые с июня превысила $70 000
Стоимость криптовалюты биткоин (BTC) впервые с 10 июня 2024 г. превысила $70 000. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
На пике цена достигла $70 007, после чего незначительно снизилась до $69 800. С начала месяца стоимость биткоина выросла более чем на 11%. С начала года криптовалюта подорожала почти в 1,7 раза, а в марте 2024 г. показатель достиг исторического максимума в $73 777.
22 июля «Ведомости» писали об ожидающемся подъеме стоимости криптовалют на американских биржах в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. Аналитики Bloomberg отмечали, что Трамп является сторонником криптовалют. Однако, проиграть от второго президентского срока республиканца могут только иностранные компании из сферы крипто, такие как Binance, OKX и Deribit.