Эксперты ожидают подъем криптоиндустрии США при победе Трампа на выборах
Американские майнинговые и криптовалютные компании могут выиграть от переизбрания Дональда Трампа на второй президентский срок, которое сейчас считается очень вероятным, отмечают эксперты и участники фондового рынка США. Об этом пишет Bloomberg.
«Почти все в США окажутся в выигрыше, если захотят действовать по новым правилам после их внедрения», 0 заявил основатель Лаборатории криптоэкономики Массачусетского технологического института Кристиан Каталини.
Трамп является убежденным сторонником криптовалют. В июне провел встречу с представителями майнинговых компаний, а затем опубликовал пост в своей соцсети Truth Social, где заявил, что майнинг может стать «последней линией обороны против CBDC», (цифровых валют центральных банков). Кандидат от республиканцев также выразил желание, чтобы все биткоины, которые можно добыть, были произведены в США.
После неудачного выступления действующего президента США Джо Байдена на дебатах с Трампом в конце июня биткоин подорожал примерно на 11%, к 13:16 мск он торгуется по 67 333$. Росту криптовалюты поспособствовало также неудавшеешся покушение на Трампа, пишет агентство. На эти события сильно отреагировали также акций компаний, которые подтверждают транзакции на блокчейне криптовалюты: бумаги Marathon Digital и Riot Platforms, двух крупнейших публичных майнинговых компаний, выросли примерно на 30% за этот период. Акции майнинговой фирмы Cipher Mining прибавили почти 50%.
У криптовалютных бирж и других компаний сектора, которым ранее не удавалось получить одобрение регуляторов на IPO, теперь гораздо больше шансов стать публичными, пишет Bloomberg. К выходу на биржу сейчас готовится майнинговая компания Northern Data, вторая по величине криптовалютная биржа Kraken и эмитент стейблкоина USDC Circle. Вступив на второй срок, Трамп назначит более позитивно настроенного к криптовалютам председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), чем ее действующий глава Гэри Генслер, ожидает агентство.
Проиграть от второго президентского срока республиканца могут только иностранные компании из сферы крипто, такие как Binance, OKX и Deribit, считает Bloomberg. рискующие потерять долю рынка, могут оказаться крупнейшими проигравшими. Сейчас строгое регулирование не позволяет американским криптокомпаниям запускать предлагать некоторые инструменты, например, большое кредитное плечо, опционы и фьючерсы. Трамп может смягчить эти правила, и доля зарубежных компаний на американском рынке сократится, ожидает агентство.