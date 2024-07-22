Эксперты ожидают подъем криптоиндустрии США при победе Трампа на выборах

После неудачного выступления действующего президента США Джо Байдена на дебатах с Трампом в конце июня биткоин подорожал примерно на 11%, к 13:16 мск он торгуется по 67 333$. Росту криптовалюты поспособствовало также неудавшеешся покушение на Трампа, пишет агентство. На эти события сильно отреагировали также акций компаний, которые подтверждают транзакции на блокчейне криптовалюты: бумаги Marathon Digital и Riot Platforms, двух крупнейших публичных майнинговых компаний, выросли примерно на 30% за этот период. Акции майнинговой фирмы Cipher Mining прибавили почти 50%.