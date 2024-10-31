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Средняя максимальная ставка по вкладам в РФ снизилась впервые за семь месяцев

Ведомости

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти кредитных организаций с наибольшим объемом депозитов физлиц впервые за семь месяцев пошла на снижение, составив 19,66% во второй декаде октября. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Согласно представленной регулятором динамике, ставка по вкладам не снижалась со второй декады марта. Еще в первой декаде октября показатель равнялся 19,78%.

В первую десятку банков, привлекающих наибольший объем вкладов, входят ПАО «Сбербанк», ВТБ, банк ГПБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, «Московский кредитный банк», Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

25 октября «Ведомости» писали, что сразу несколько банков сообщили о повышении доходности своих сберегательных продуктов — ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), «Абсолют банк», «ОТП банк», а также банки Дом.РФ, «Русский стандарт» и «Зенит». Было отмечено, что новый виток повышения процентов по вкладам начинается из-за решения ЦБ повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до рекордных для страны 21% годовых.

Совет директоров Банка России на заседании 25 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Такого решения ожидали меньшинство – только 6 – из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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