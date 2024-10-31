Средняя максимальная ставка по вкладам в РФ снизилась впервые за семь месяцев
Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти кредитных организаций с наибольшим объемом депозитов физлиц впервые за семь месяцев пошла на снижение, составив 19,66% во второй декаде октября. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Согласно представленной регулятором динамике, ставка по вкладам не снижалась со второй декады марта. Еще в первой декаде октября показатель равнялся 19,78%.
В первую десятку банков, привлекающих наибольший объем вкладов, входят ПАО «Сбербанк», ВТБ, банк ГПБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, «Московский кредитный банк», Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
25 октября «Ведомости» писали, что сразу несколько банков сообщили о повышении доходности своих сберегательных продуктов — ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), «Абсолют банк», «ОТП банк», а также банки Дом.РФ, «Русский стандарт» и «Зенит». Было отмечено, что новый виток повышения процентов по вкладам начинается из-за решения ЦБ повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до рекордных для страны 21% годовых.
Совет директоров Банка России на заседании 25 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Такого решения ожидали меньшинство – только 6 – из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.