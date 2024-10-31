Средняя максимальная ставка по вкладам в РФ снизилась впервые за семь месяцев

25 октября «Ведомости» писали, что сразу несколько банков сообщили о повышении доходности своих сберегательных продуктов — ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), «Абсолют банк», «ОТП банк», а также банки Дом.РФ, «Русский стандарт» и «Зенит». Было отмечено, что новый виток повышения процентов по вкладам начинается из-за решения ЦБ повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до рекордных для страны 21% годовых.