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Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев составила 1,23 трлн рублей

Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности в 2024 г. за девять месяцев составила 1,23 трлн руб. Этот показатель вырос на 6,8% год к году. Об этом в пресс-релизе компании сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В отчете отмечается, что за девять месяцев снизилась потребительская активность клиентов банка и замедлился рост розничного кредитования. При этом кредитование корпоративных клиентов осталось на высоком уровне, уточняет Сбербанк

По данным компании, количество розничных клиентов достигло показателя 109,5 млн. С января 2024 г. их число увеличилось на 1 млн. 

В III квартале чистая прибыль банка составила 411 млрд руб.

30 октября представитель банка сообщил «Ведомостям» , что компания приостановила запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпание лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы «Семейная ипотека». В банке пообещали восстановить запись после получения «дополнительного лимита от государства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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