Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев составила 1,23 трлн рублей
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности в 2024 г. за девять месяцев составила 1,23 трлн руб. Этот показатель вырос на 6,8% год к году. Об этом в пресс-релизе компании сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
В отчете отмечается, что за девять месяцев снизилась потребительская активность клиентов банка и замедлился рост розничного кредитования. При этом кредитование корпоративных клиентов осталось на высоком уровне, уточняет Сбербанк.
По данным компании, количество розничных клиентов достигло показателя 109,5 млн. С января 2024 г. их число увеличилось на 1 млн.
В III квартале чистая прибыль банка составила 411 млрд руб.
30 октября представитель банка сообщил «Ведомостям» , что компания приостановила запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпание лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы «Семейная ипотека». В банке пообещали восстановить запись после получения «дополнительного лимита от государства».