Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев составила 1,23 трлн рублей

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности в 2024 г. за девять месяцев составила 1,23 трлн руб. Этот показатель вырос на 6,8% год к году. Об этом в пресс-релизе компании сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.