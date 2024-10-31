Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБ

До этого в сентябре стало известно, что МВФ впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. Агентство Bloomberg отмечало, что о таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. На посту она может сменить Алексея Можина, который занимал эту должность с 1990-х гг. В случае избрания Юдаева приступит к работе в МВФ с 1 ноября.