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Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБ

Эльвира Набиуллина подчеркнула ее вклад в сохранение финансовой стабильности РФ в кризисы
Ведомости

Советник председателя Банка России, а ранее первый замглавы ЦБ и член Совета директоров Ксения Юдаева приняла решение покинуть должность. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Ксения Юдаева внесла неоценимый вклад в становление Банка России как современного института. Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. <…> То, что нам удалось сохранить финансовую стабильность в кризисы, – это во многом ее заслуга», – прокомментировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Она также отметила вклад Юдаевой в создание профессиональной команды исследователей по макроэкономике, финансам, банкам, климатической повестке, «которой мог бы гордиться любой центральный банк».

Ксении Юдаевой 54 года. Она окончила экономический факультет МГУ по специальности «экономист-математик», а также Российскую экономическую школу со степенью магистра экономики. Имеет степень доктора философии (PhD) по экономике Массачусетского технологического института. С 2012 по 2013 г. работала в администрации президента РФ. Затем в течение 10 лет занимала пост первого заместителя председателя ЦБ и была членом совета директоров Банка России.

В конце сентября «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение кабмина сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выдвинуть Юдаеву на пост исполнительного директора в Международный валютный фонд (МВФ).  

До этого в сентябре стало известно, что МВФ впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. Агентство Bloomberg отмечало, что о таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. На посту она может сменить Алексея Можина, который занимал эту должность с 1990-х гг. В случае избрания Юдаева приступит к работе в МВФ с 1 ноября.

Процедура голосования по кандидатуре Юдаевой на пост исполнительного директора от РФ в МВФ еще не завершена, сообщала в сентябре официальный представитель МВФ Джули Козак, отмечает ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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