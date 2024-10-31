Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБ

Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБЭльвира Набиуллина подчеркнула ее вклад в сохранение финансовой стабильности РФ в кризисы
Советник председателя Банка России, а ранее первый замглавы ЦБ и член Совета директоров Ксения Юдаева приняла решение покинуть должность. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Ксения Юдаева внесла неоценимый вклад в становление Банка России как современного института. Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. <…> То, что нам удалось сохранить финансовую стабильность в кризисы, – это во многом ее заслуга», – прокомментировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Она также отметила вклад Юдаевой в создание профессиональной команды исследователей по макроэкономике, финансам, банкам, климатической повестке, «которой мог бы гордиться любой центральный банк».
Ксении Юдаевой 54 года. Она окончила экономический факультет МГУ по специальности «экономист-математик», а также Российскую экономическую школу со степенью магистра экономики. Имеет степень доктора философии (PhD) по экономике Массачусетского технологического института. С 2012 по 2013 г. работала в администрации президента РФ. Затем в течение 10 лет занимала пост первого заместителя председателя ЦБ и была членом совета директоров Банка России.
В конце сентября «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение кабмина сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выдвинуть Юдаеву на пост исполнительного директора в Международный валютный фонд (МВФ).
До этого в сентябре стало известно, что МВФ впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. Агентство Bloomberg отмечало, что о таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России. На посту она может сменить Алексея Можина, который занимал эту должность с 1990-х гг. В случае избрания Юдаева приступит к работе в МВФ с 1 ноября.
Процедура голосования по кандидатуре Юдаевой на пост исполнительного директора от РФ в МВФ еще не завершена, сообщала в сентябре официальный представитель МВФ Джули Козак, отмечает ТАСС.