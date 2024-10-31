Сумма операций через СБП в III квартале выросла в два раза год к году

20 сентября Банк России сообщил, что с 1 ноября запретит кредитным организациям брать комиссии за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через СБП. На данный момент сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение C2G-платежей. Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и др. Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов суммой 100 000 руб. в месяц распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет, в частности, пополнять собственные электронные кошельки.