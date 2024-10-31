Сумма операций через СБП в III квартале выросла в два раза год к году
В III квартале 2024 г. сумма операций через Систему быстрых платежей (СБП) достигла 19,8 трлн руб., что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Количество операций составило 3,6 млрд, сообщается на сайте Банка России.
По данным регулятора, за сутки в среднем совершалось 39 млн операций, максимальное число достигало 50 млн.
Переводами через СБП в III квартале воспользовались семь из 10 россиян. Четверо из 10 оплачивали посредством СБП товары и услуги. Один человек в среднем совершил 26 переводов и оплатил через СБП 15 покупок.
В отчетном периоде количество совершенных через СБП переводов выросло на 12% к предыдущему кварталу, а по сумме показатель увеличился почти на 1/3. Средняя сумма перевода достигла 6900 руб. Всего в III квартале было совершено 2,5 млрд переводов на 17,7 трлн руб.
На 13% за квартал выросло число предприятий торговли и сервиса (ТСП), принимающих оплату через СБП. Показатель превысил 2 млн.
Количество переводов юрлиц гражданам выросло в три раза, а сумма – в пять раз в годовом исчислении. Средняя сумма перевода выросла в 1,7 раза год к году, достигнув 10 100 руб. В отчетном периоде также через СБП было совершено 36 млн выплат гражданам на сумму 365 млрд руб.
20 сентября Банк России сообщил, что с 1 ноября запретит кредитным организациям брать комиссии за переводы в пользу государства (C2G-платежи) через СБП. На данный момент сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение C2G-платежей. Речь идет об оплате услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и др. Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов суммой 100 000 руб. в месяц распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через СБП можно будет, в частности, пополнять собственные электронные кошельки.