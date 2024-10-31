Frank Media: ЦБ приобрел Санкт-Петербургскую валютную биржу
Банк России приобрел Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПБВ), об этом сообщает Frank Media со ссылкой на два источника: один – близкий к регулятору, другой – к одному из участников валютного рынка.
По словам собеседников, ЦБ стал основным акционером СПБВ. На ее основе планируется сделать полноценную площадку по торговле иностранной валютой.
Собеседники Frank Media сомневаются, что биржа без проблем сможет сейчас закрепиться в качестве полноценной валютной площадки.
«Как только оборот торгов валютой станет значительным, в отношении биржи могут ввести санкции», – полагает один из них. «Продолжительность жизни» биржи после достижения хоть каких-то показателей ликвидности – максимум полгода, считает источник.
В июне 2024 г. США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро. Курсы этих валют устанавливаются на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.
Уточнение. После публикации представитель Банка России сообщил «Ведомостям», что информация не соответствует действительности и доля ЦБ в уставном капитале СПБВ составляет 8,9%.