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Frank Media: ЦБ приобрел Санкт-Петербургскую валютную биржу

Ведомости

Банк России приобрел Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПБВ), об этом сообщает Frank Media со ссылкой на два источника: один – близкий к регулятору, другой – к одному из участников валютного рынка.

По словам собеседников, ЦБ стал основным акционером СПБВ. На ее основе планируется сделать полноценную площадку по торговле иностранной валютой.

Собеседники Frank Media сомневаются, что биржа без проблем сможет сейчас закрепиться в качестве полноценной валютной площадки.

«Как только оборот торгов валютой станет значительным, в отношении биржи могут ввести санкции», – полагает один из них. «Продолжительность жизни» биржи после достижения хоть каких-то показателей ликвидности – максимум полгода, считает источник.

В июне 2024 г. США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро. Курсы этих валют устанавливаются на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.

Уточнение. После публикации представитель Банка России сообщил «Ведомостям», что информация не соответствует действительности и доля ЦБ в уставном капитале СПБВ составляет 8,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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