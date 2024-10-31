Frank Media: ЦБ приобрел Санкт-Петербургскую валютную биржу

В июне 2024 г. США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро. Курсы этих валют устанавливаются на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.