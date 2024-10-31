Mastercard увеличила чистую прибыль на 2% в III квартале
Американской оператор одной из крупнейших в мире платежных систем Mastercard увеличил чистую прибыль на 2% до $3,26 млрд в III квартале 2024 г., говорится в отчете компании.
Чистая прибыль за отчетный период составила $3,53 в расчете на акцию. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $3,89 с $3,39 на бумагу. Общая выручка компании за квартал увеличилась на 13% и достигла $7,369 млрд. Без учета колебаний валютных курсов показатель повысился на 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Результаты Mastercard показывают, что потребители продолжают тратить, поскольку процентные ставки начинают падать, а инфляция еще больше снижается, сообщает Bloomberg.
6 марта 2022 г. после начала спецоперации России на Украине Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».