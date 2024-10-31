Mastercard увеличила чистую прибыль на 2% в III квартале

6 марта 2022 г. после начала спецоперации России на Украине Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».