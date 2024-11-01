Алексей Можин станет советником главы Банка России со 2 декабря

В сентябре также стало известно, что МВФ впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. Агентство Bloomberg отмечало, что о таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России.