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Алексей Можин станет советником главы Банка России со 2 декабря

Ведомости

Бывший исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Алексей Можин станет советником председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«2 декабря я выхожу на работу в Центральном банке России в должности советника председателя», – сказал он. Можин добавил, что будет заниматься международной повесткой: МВФ, G20, Азиатско-Тихоокеанским экономическим сотрудничество (АТЭС) и БРИКС.

31 октября пост советника председателя ЦБ покинула Ксения Юдаева. В конце сентября «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение кабмина сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выдвинуть ее на пост исполнительного директора в МВФ. Можин занимал эту должность с 1990-х гг.

В сентябре также стало известно, что МВФ впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. Агентство Bloomberg отмечало, что о таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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