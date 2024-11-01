Алексей Можин станет советником главы Банка России со 2 декабря
Бывший исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Алексей Можин станет советником председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом он сообщил «РИА Новости».
«2 декабря я выхожу на работу в Центральном банке России в должности советника председателя», – сказал он. Можин добавил, что будет заниматься международной повесткой: МВФ, G20, Азиатско-Тихоокеанским экономическим сотрудничество (АТЭС) и БРИКС.
31 октября пост советника председателя ЦБ покинула Ксения Юдаева. В конце сентября «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение кабмина сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выдвинуть ее на пост исполнительного директора в МВФ. Можин занимал эту должность с 1990-х гг.
В сентябре также стало известно, что МВФ впервые с начала спецоперации может подготовить ежегодный доклад о состоянии российской экономики. Агентство Bloomberg отмечало, что о таких планах фонд сообщил вскоре после выдвижения Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России.