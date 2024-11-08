«Известия»: средний срок ипотеки в сентябре увеличился на четыре месяца
В сентябре средний срок выданного ипотечного кредита составил 25 лет и три месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России. Он увеличился на четыре месяца по сравнению с сентябрем прошлого года.
По данным ЦБ, активный рост этого показателя наблюдался в прошлом году: в начале 2023 г. он был на полтора года короче. Увеличение среднего срока по ипотеке отмечается как среди льготных, так и рыночных программ банков.
Отдельно по льготным программам средний срок ипотеки в сентябре достиг максимума за все время действия господдержки, отмечают «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Он составил 26 лет и два месяца. В 2023 г. показатель был короче почти на полтора года и составлял 24 года и семь месяцев.
По данным ОКБ, самый длительный средний срок ипотечного кредитования по госпрограммам – в Калмыкии и Краснодарском крае (29 лет и 28,5 года соответственно). Жителям Москвы и Московской области ипотеку выдавали на 27 лет и семь месяцев. В Национальном бюро кредитных историй объяснили, что ростом сроков по ипотеке банки пытаются компенсировать рост ставок и цен на недвижимость.
6 ноября «Ведомости» писали, что в октябре банки предоставили гражданам кредитов на 871 млрд руб., что на 19,6%, или 211,8 млрд руб., ниже показателей сентября. В годовой динамике объемы выдач также значительно уступают прошлогодним – они ниже на 43,3%. Снижение объемов выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования, при этом наименьшее снижение произошло в ипотеке. Граждане в октябре оформили жилищных кредитов на 360 млрд руб. (на 1,7% меньше сентября).