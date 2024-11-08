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«Известия»: средний срок ипотеки в сентябре увеличился на четыре месяца

Ведомости

В сентябре средний срок выданного ипотечного кредита составил 25 лет и три месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России. Он увеличился на четыре месяца по сравнению с сентябрем прошлого года.

По данным ЦБ, активный рост этого показателя наблюдался в прошлом году: в начале 2023 г. он был на полтора года короче. Увеличение среднего срока по ипотеке отмечается как среди льготных, так и рыночных программ банков.

Отдельно по льготным программам средний срок ипотеки в сентябре достиг максимума за все время действия господдержки, отмечают «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Он составил 26 лет и два месяца. В 2023 г. показатель был короче почти на полтора года и составлял 24 года и семь месяцев.

По данным ОКБ, самый длительный средний срок ипотечного кредитования по госпрограммам – в Калмыкии и Краснодарском крае (29 лет и 28,5 года соответственно). Жителям Москвы и Московской области ипотеку выдавали на 27 лет и семь месяцев. В Национальном бюро кредитных историй объяснили, что ростом сроков по ипотеке банки пытаются компенсировать рост ставок и цен на недвижимость.

6 ноября «Ведомости» писали, что в октябре банки предоставили гражданам кредитов на 871 млрд руб., что на 19,6%, или 211,8 млрд руб., ниже показателей сентября. В годовой динамике объемы выдач также значительно уступают прошлогодним – они ниже на 43,3%. Снижение объемов выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования, при этом наименьшее снижение произошло в ипотеке. Граждане в октябре оформили жилищных кредитов на 360 млрд руб. (на 1,7% меньше сентября).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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