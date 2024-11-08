«Известия»: средний срок ипотеки в сентябре увеличился на четыре месяца

Отдельно по льготным программам средний срок ипотеки в сентябре достиг максимума за все время действия господдержки, отмечают «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Он составил 26 лет и два месяца. В 2023 г. показатель был короче почти на полтора года и составлял 24 года и семь месяцев.