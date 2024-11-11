Чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 5,2% за январь – октябрь 2024 года

Чистые процентные доходы Сбербанка выросли на 13,2% год к году до 2,1 трлн руб. Отдельно за октябрь рост чистых процентных доходов составил 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Чистые комиссионные доходы за январь – октябрь текущего года увеличились на 6,9% до 615,2 млрд руб. Это произошло за счет роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций, пояснили в банке.