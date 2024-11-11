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Чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 5,2% за январь – октябрь 2024 года

Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка за 10 месяцев этого года выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., сообщил председатель правления кредитной организации Герман Греф. Она составила 1,3 трлн руб. при рентабельности капитала 23,9%.

«В связи с ростом ключевой ставки сохранился тренд на замедление кредитования частных клиентов: выдачи снизились на 16% по отношению к сентябрю, общий прирост розничного портфеля составил 0,8%», – приводятся в отчете банка слова Грефа. Отмечается, что в корпоративном кредитовании спрос оставался высоким, а кредитный портфель вырос на 2,7% в реальном выражении.

Чистые процентные доходы Сбербанка выросли на 13,2% год к году до 2,1 трлн руб. Отдельно за октябрь рост чистых процентных доходов составил 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Чистые комиссионные доходы за январь – октябрь текущего года увеличились на 6,9% до 615,2 млрд руб. Это произошло за счет роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций, пояснили в банке.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь – октябрь увеличились на 2,4% и составили 565,3 млрд руб. Операционные расходы за тот же период выросли на 17,6% до 784,8 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 26,6%.

Средства физических лиц превысили 26,5 трлн руб. и выросли на 1,6% за месяц. С начала года рост клиентских средств составил 17,3% (+16,2% без учета валютной переоценки). Средства юридических лиц выросли на 0,9% за месяц до 12,5 трлн руб. (+0,2% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 14,7% (+12,3% без учета валютной переоценки).

В октябре Сбербанк сообщил, что чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в 2024 г. за девять месяцев составила 1,23 трлн руб. В отчете отмечалось, что за девять месяцев снизилась потребительская активность клиентов банка и замедлился рост розничного кредитования. При этом кредитование корпоративных клиентов осталось на высоком уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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