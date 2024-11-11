Чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 5,2% за январь – октябрь 2024 года
Чистая прибыль Сбербанка за 10 месяцев этого года выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., сообщил председатель правления кредитной организации Герман Греф. Она составила 1,3 трлн руб. при рентабельности капитала 23,9%.
«В связи с ростом ключевой ставки сохранился тренд на замедление кредитования частных клиентов: выдачи снизились на 16% по отношению к сентябрю, общий прирост розничного портфеля составил 0,8%», – приводятся в отчете банка слова Грефа. Отмечается, что в корпоративном кредитовании спрос оставался высоким, а кредитный портфель вырос на 2,7% в реальном выражении.
Чистые процентные доходы Сбербанка выросли на 13,2% год к году до 2,1 трлн руб. Отдельно за октябрь рост чистых процентных доходов составил 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Чистые комиссионные доходы за январь – октябрь текущего года увеличились на 6,9% до 615,2 млрд руб. Это произошло за счет роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций, пояснили в банке.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь – октябрь увеличились на 2,4% и составили 565,3 млрд руб. Операционные расходы за тот же период выросли на 17,6% до 784,8 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 26,6%.
Средства физических лиц превысили 26,5 трлн руб. и выросли на 1,6% за месяц. С начала года рост клиентских средств составил 17,3% (+16,2% без учета валютной переоценки). Средства юридических лиц выросли на 0,9% за месяц до 12,5 трлн руб. (+0,2% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 14,7% (+12,3% без учета валютной переоценки).
В октябре Сбербанк сообщил, что чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в 2024 г. за девять месяцев составила 1,23 трлн руб. В отчете отмечалось, что за девять месяцев снизилась потребительская активность клиентов банка и замедлился рост розничного кредитования. При этом кредитование корпоративных клиентов осталось на высоком уровне.