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Силуанов исключил полное исчезновение наличных

Ведомости

Потребность в расчете наличными деньгами будет сокращаться, но совсем не исчезнет. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов проекту «ТАСС Дети».

«Просто потребность в них будет уменьшаться. Мне кажется, в нашей стране большая часть населения рассчитывается карточками, вот и это и дальше будет», – отметил Силуанов.

По его мнению, вместо наличных средств будут использоваться как безналичные, так и цифровые платежи.

В июле РБК сообщил, что объем наличных денег в обращении в России за первые шесть месяцев 2024 г. уменьшился на 570,3 млрд руб. По данным издания, это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет. В первой половине 2015 г. объем наличных сократился на 1,2 трлн руб.

По данным Центробанка, наличный денежный оборот в России в 2023 г. составил 123,8 трлн руб.: в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн руб., было выдано 63,4 трлн руб. Основная масса поступлений наличных денег пришлась на торговлю – 6,8 трлн руб. Эта сумма на 1,8% превышает объем поступлений в этой сфере год назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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