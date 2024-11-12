Силуанов исключил полное исчезновение наличных
Потребность в расчете наличными деньгами будет сокращаться, но совсем не исчезнет. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов проекту «ТАСС Дети».
«Просто потребность в них будет уменьшаться. Мне кажется, в нашей стране большая часть населения рассчитывается карточками, вот и это и дальше будет», – отметил Силуанов.
По его мнению, вместо наличных средств будут использоваться как безналичные, так и цифровые платежи.
В июле РБК сообщил, что объем наличных денег в обращении в России за первые шесть месяцев 2024 г. уменьшился на 570,3 млрд руб. По данным издания, это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет. В первой половине 2015 г. объем наличных сократился на 1,2 трлн руб.
По данным Центробанка, наличный денежный оборот в России в 2023 г. составил 123,8 трлн руб.: в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн руб., было выдано 63,4 трлн руб. Основная масса поступлений наличных денег пришлась на торговлю – 6,8 трлн руб. Эта сумма на 1,8% превышает объем поступлений в этой сфере год назад.