Силуанов исключил полное исчезновение наличных

В июле РБК сообщил, что объем наличных денег в обращении в России за первые шесть месяцев 2024 г. уменьшился на 570,3 млрд руб. По данным издания, это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет. В первой половине 2015 г. объем наличных сократился на 1,2 трлн руб.