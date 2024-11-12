ФАС выдала предписание Сбербанку из-за нарушения закона о рекламе

ФАС выдала предписание Сбербанку из-за нарушения закона о рекламеВ случае неисполнения предписания кредитной организации грозит штраф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала Сбербанку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе в связи с тем, что банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В рекламе содержалось следующее утверждение: «Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без Каско. Оформление за две минуты». При этом часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала», – говорится в сообщении.
В службе сочли, что такие действия искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение. В случае неисполнения предписания кредитной организации грозит штраф.
24 июня ФАС России оштрафовала Сбербанк на 500 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. Поводом стала реклама вклада «Сбера», в которой говорилось о привлекательной процентной ставке 16% годовых, но не упоминались важные условия, включая сумму, срок и другие факторы, которые влияют на размер ставки. Информация об этом размещалась в поясняющей сноске маленьким шрифтом.
Ведомство решило, что потребители получали неполную информацию об условиях вклада, и признало рекламу ненадлежащей. Поскольку такое нарушение банк совершил повторно, штраф составил 500 000 руб.