ФАС выдала предписание Сбербанку из-за нарушения закона о рекламе

24 июня ФАС России оштрафовала Сбербанк на 500 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. Поводом стала реклама вклада «Сбера», в которой говорилось о привлекательной процентной ставке 16% годовых, но не упоминались важные условия, включая сумму, срок и другие факторы, которые влияют на размер ставки. Информация об этом размещалась в поясняющей сноске маленьким шрифтом.