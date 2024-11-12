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ФАС выдала предписание Сбербанку из-за нарушения закона о рекламе

В случае неисполнения предписания кредитной организации грозит штраф
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала Сбербанку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе в связи с тем, что банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В рекламе содержалось следующее утверждение: «Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без Каско. Оформление за две минуты». При этом часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала», – говорится в сообщении.

В службе сочли, что такие действия искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение. В случае неисполнения предписания кредитной организации грозит штраф.

24 июня ФАС России оштрафовала Сбербанк на 500 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. Поводом стала реклама вклада «Сбера», в которой говорилось о привлекательной процентной ставке 16% годовых, но не упоминались важные условия, включая сумму, срок и другие факторы, которые влияют на размер ставки. Информация об этом размещалась в поясняющей сноске маленьким шрифтом.

Ведомство решило, что потребители получали неполную информацию об условиях вклада, и признало рекламу ненадлежащей. Поскольку такое нарушение банк совершил повторно, штраф составил 500 000 руб.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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